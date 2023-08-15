陽翟永昌堂古蹟修復 陳玉珍助爭取4千多萬預算

金門縣定古蹟陽翟永昌堂承載著許多世代的回憶與情感，但昔日因日據和國軍佔用而毀損傾頹。金門縣立委陳玉珍協助向文化部爭取經費4045萬6千元修護保存，盼讓永昌堂再現風華。

陳玉珍表示，文化古蹟是金門非常重要的歷史資產，也是吸引觀光旅客訪金的看點之一，過去以來，包括瓊林聚落傳統建築的修復工程、縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程以及金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔等經費，她都不遺餘力地向中央爭取經費來補助，未來她也會持續爭取文化建設，讓金門文化保存工作能做的更好。

陽翟陳氏信前房宗親會理事長陳篤龍提到，「永昌堂暨浯陽小學校」於民國25年竣工，後被日軍佔用，民國38年再被國軍部隊佔駐，作為師部指揮所，八二三炮時戰改為醫療站，後由政戰隊進駐，民國70年間增設醫療站為軍民做簡單醫療服務，民國50年間每次前方戲台有勞軍歌舞表演，擠不進現場之軍人就爬上前落屋頂觀看，因此前落屋瓦破損嚴重，國軍部隊使用直至民國83年悄悄搬撤，留下即將脫落的福杉樑和看板，一座深具特色精緻建築正受風雨歲月摧殘，即將消失在我們這一代。

陳篤龍說，多年來經過多方奔走爭取，與文史工作者的協助，文化部也數次現場勘查，終於2015年2月審定為縣定古蹟，今有陳玉珍立委熱心爭取，文化部的重視，縣政府的推動，信前房宗親的捐款配合，文化部於今年7月中旬通過補助經費4045餘萬元著手進行修復再利用計畫，使得這一面臨頹危的特色古蹟有風華再現的機會，更可配合陽翟老街、會山古寺、陳禎恩榮坊、陳健古墓、陳守素古墓等明代遺跡，構成地區觀光點以振興地方經濟。

陳篤龍也說，陳立委不僅協助爭取古蹟的修復經費，兩年前也為陽翟斡旋向軍方購回明代祖墓地權。陽翟陳氏信前房宗親會特地製作感謝牌，感謝她的辛苦付出。