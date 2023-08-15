屏東夏日狂歡祭有玩有演出 眾多藝文團體接力登場

2023屏東夏日狂歡祭活動持續到27日，除有遊樂設施免費玩，縣府在閉幕前也安排戲曲跨界演出、流行歌手開唱及木偶馬戲團，眾多藝文團體接力登場，讓親子共享聲光饗宴。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，自7月推出國際級西班牙空中劇院、紙風車劇團等大型演出後，獲得熱烈迴響；8月與霹靂布袋戲合作，首度集結歌仔戲、布袋戲、皮影戲跨界演出穿越時空劇，還有波蘭木偶診所劇院、風神寶寶兒童劇團及舉辦狂歡演唱會。

傳播暨國際事務處表示，眾所期待的狂歡演唱會於20日晚間7時登場，邀請屏東在地創作歌手潮州土狗、金曲獎最佳新人洪佩瑜、3金入圍影視歌三棲藝人李千娜、人氣唱作男團U:NUS等接力演出，由本土嘻哈天團玖壹壹壓軸登場。

接著26日則推出以愛情為主軸的戲曲跨界演出，將盡展戲曲特色風華，透過炫彩聲光帶給觀眾全新體驗及感受，帶領親子共享戲劇薰陶與絕無僅有的聲光饗宴。

另外，26與27日邀請「世界最大的木偶馬戲團」之稱的波蘭木偶診所劇院，帶來1比1長頸鹿、獅子、大象等壯觀巨偶演出「沒有暴力的馬戲團」；27日晚上還有全台唯一親子歌仔戲天團風神寶寶兒童劇團演出「火焰山」，將帶領親子民眾欣賞華麗奇幻風格的兒童戲劇。