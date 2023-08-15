日本藝術家矢延憲司 台灣首展船貓8月19日屏東登場

日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）的「船貓SHIP‵S CAT」，獨特藝術風格與富有想像力創作享譽國際。19日屏東看海美術館展出，將在恆春半島展開他的首次台灣個展。

屏東縣政府今天新聞稿表示，來自日本大阪的當代藝術家矢延憲司，現任京都藝術大學教授，是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，擅長用幽默藝術手法來表達社會議題。

尤其矢延憲司小時候目睹大阪萬博會科幻建築的輝煌展示，最終變成廢墟景象的過程，後來成為創作靈感，啟發他思考「現代社會的生存」議題，甚至親自前往俄羅斯的車諾比核災廢墟考察，所以創作總是傳達出對科技未來末日的關心，在日本國內外贏得極高評價。

傳播暨國際事務處指出，矢延憲司在大阪「中之島」美術館展出「船貓」、萬博遺跡「太陽塔」怪獸，以及安藤忠雄「青蘋果」，是大阪最著名且最受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪三寶」，這次來到國境之南展出，也是矢延憲司首次在台灣展覽。

這次來台展覽，矢延憲司帶來3個全新作品，包括高達3.7公尺全身發出金屬光芒的「SHIP‵S CAT（Ultra Muse）」、純白夢幻的「船首像」及慵懶「宇宙睡貓」；另外，現場展出矢延憲司藏家手稿，作品總價值超過2億日圓（約新台幣4300萬元），為觀眾提供深入了解藝術家創作過程和思想的機會。

縣府指出，近日矢延憲司已抵台布展，19日上午10時開幕將現身和大家見面；因「船貓」超萌吸睛，看海美術館也特別引進日本官方的扭蛋船貓販售，還有多款台灣展專屬紀念商品，預計將掀起搶購熱潮。

至於船貓又稱為「水手貓」，自古許多貿易、探險和海軍船隻上常可見到貓咪，因為對長期海上航行船舶來說，囓齒動物是危險的，會損壞船上設備、威脅船員食物，也可能對船上貨物造成經濟損失，甚至疾病來源。船貓除保護船貨免於老鼠的侵害，同時也陪伴遠離家鄉水手渡過海上漫長又寂寞的日子，給船員們帶來家的感覺及心靈上慰藉。

「船貓」系列是矢延憲司代表作，靈感來自大阪港口城市特色，他以大阪歷史背景和文化為靈感，創造一個充滿幻想和療癒力量的世界。在這個系列中，貓咪化身為船上守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞出希望、愛與關懷的信息。

「船仔貓屏東展」展期自19日起至11月19日止。展覽資訊至屏東縣長周春米臉書（facebook）、屏東縣傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「SHIP‵S CAT in Pingtung」船仔貓屏東展官網查詢。