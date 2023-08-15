銀髮奧運暖身狗醫師陪伴 阿嬤淚憶昔日小黑狗

全國老人福利機構運動會今年10月將舉辦，永信社會福利基金會最近邀約狗醫師，分別到多所養護中心陪長者為運動賽暖身， 一名阿嬤摸摸狗醫師，想起她以前養的小黑狗，動力再起說，「我要好好把握這次機會，努力為自己拿一面金牌」。

永信社會福利基金會自民國103年承辦衛生福利部社會及家庭署「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會，因疫情影響停辦，機構內長者在疫情嚴峻時只能透過手機或平板與家人互動，減少與他人互動的機會，長期沉悶心情，再加上生理機能退化、行動力下降。

基金會希望透過狗醫師陪伴長者運動，改善長者下肢乏力問題，基金會本月起分別在傑瑞老人養護中心、松柏園老人養護中心及高雄仁愛之家邀約狗醫師至機構陪伴長者運動暖身，期待能在10月的運動會能創下佳績。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，長者因疫情已3年未能參加實體運動會，希望狗醫師進入機構，扮演「醫生」的角色，長者們與狗醫師做我投你撿互動遊戲，對狗醫師傳達指令等，可以改善與人溝通和肢體協調的運動能力，擁抱狗也能讓他們感受到被愛、被需要的情感支持。