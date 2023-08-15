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高雄「大港閱冰」19日清涼登場 33家冰品店拚高下

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄即時報導
大港閱冰活動將有33家冰品店家參與，可品嘗水果口味冰淇淋等各式冰品。記者王昭月／翻攝
大港閱冰活動將有33家冰品店家參與，可品嘗水果口味冰淇淋等各式冰品。記者王昭月／翻攝

炎炎夏日，吃冰正對時，高市府「大港閱冰」活動8月19、20日將在哈瑪星封街舉辦冰品市集嘉年華，包括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、刨冰及日系雪花冰一應俱全，今年含各式美食餐車共45家參與，現場投票還可獲冰品禮冰券。

「大港閱冰」活動為19日、20日下午3點到晚上8點，鼓山輪渡站前的濱海一路會封街辦理，有這次有「禾苑蔗片冰」、「葉月堂雪花冰」、「迷路。麋鹿 糖藝鋪」、「空氣分子」、「圓知圓味手作甜品冰品」等33家冰店參與。

觀光局長高閔琳表示鼓山輪渡站前和旗津老街冰品店家林立，對高雄人來說，這兩地是高雄吃冰最具代表性的地方，外地友朋可以一起來呷冰、消暑。，以甜點製作及金舌頭評測聞名的Youtuber「厭世甜點店」，這次會在大港閱冰舉辦前評測，為網友挑選數家不同特色的冰店。

「大港閱冰」市集此次將邀專業評審進行冰品店家評選，選出最佳創意冰品獎、最佳風味冰品獎、最佳傳統冰品獎、最佳冰品造型獎等獎項；並邀民眾投票選出「大港閱冰冰品市集TOP人氣獎」，有機會獲限量高雄冰品禮冰券，在市集活動後至冰品店家消費可以享優惠折扣，數量有限，送完為止。別大港閱冰也將結合鼓山魚市場推出限量優惠方案，在市集活動消費滿200元，就有機會獲得50元鼓山魚市場消費抵用券。

厭世甜點店金舌頭這次將在大港閱冰舉辦前評測高雄冰品。記者王昭月／翻攝
厭世甜點店金舌頭這次將在大港閱冰舉辦前評測高雄冰品。記者王昭月／翻攝
知名冰品店葉月堂，也參加這次大港閱冰活動。記者王昭月／翻攝
知名冰品店葉月堂，也參加這次大港閱冰活動。記者王昭月／翻攝

冰品 投票 甜點

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