高雄「大港閱冰」19日清涼登場 33家冰品店拚高下

炎炎夏日，吃冰正對時，高市府「大港閱冰」活動8月19、20日將在哈瑪星封街舉辦冰品市集嘉年華，包括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、刨冰及日系雪花冰一應俱全，今年含各式美食餐車共45家參與，現場投票還可獲冰品禮冰券。

「大港閱冰」活動為19日、20日下午3點到晚上8點，鼓山輪渡站前的濱海一路會封街辦理，有這次有「禾苑蔗片冰」、「葉月堂雪花冰」、「迷路。麋鹿 糖藝鋪」、「空氣分子」、「圓知圓味手作甜品冰品」等33家冰店參與。

觀光局長高閔琳表示鼓山輪渡站前和旗津老街冰品店家林立，對高雄人來說，這兩地是高雄吃冰最具代表性的地方，外地友朋可以一起來呷冰、消暑。，以甜點製作及金舌頭評測聞名的Youtuber「厭世甜點店」，這次會在大港閱冰舉辦前評測，為網友挑選數家不同特色的冰店。