尿布樹整排路倒 追究植樹責任

杜蘇芮颱風日前來襲，高市約900棵路樹傾倒，甚至造成人、車被砸受損，議員發現鼓山區哨船街整排路樹傾倒，質疑植樹業者便宜行事，植樹前未將包覆樹根不織布去除，讓樹「包尿布」植入，影響正常發育。風災路樹傾倒後焚燒了事，再招標補植，形同將人民當提款機；高市公園處指廠商換植樹木確實未依契約規定，除開罰並懲處內部失職人員，每株再罰植栽費3倍價金。

公園處表示，依樹木移植標準作業，每株喬木應落實樹穴挖掘、鬆土、換土，去除土球包覆物等作業規範，民代指述這起案件，廠商並未完全清除底布，將依約罰款，每株再罰植栽所有費用3倍價金，並懲處內部失職人員，也將清查其他苦楝樹，再對廠商求償。

「承包商便宜行事，政府視而不見」議員陳美雅說，颱風造成許多路樹傾倒，她到鼓山哨船街勘查，路樹倒了一排，很多根部都包不織布，根本影響樹根發育！

陳美雅說明，據營建署公共工程施工綱要規範，植樹應將容器、捆繩及包裹物解除，2017年工務局承諾修正當年契約規定，才過6年又忘了嗎？哨船街植株今年上半年才補植，市府是否依法驗收？且按規定，保固期內要求廠商補植，種「尿布樹」也應開罰。她更強調，高市傾倒路樹近千株絕非個案，市府不能將傾倒樹木焚燒了事，「真相不該隨樹木焚化而埋沒」。

高市森林城市協會理事長莊傑任說，數年前莫蘭蒂颱風倒很多樹，爆發「尿布樹」情形引發討論，當年市府即研商加重罰則，杜絕業者便宜行事。

莊說，樹木種植半年前應先「養根」，包覆的土球才不致崩落，進而影響存活率，但業界普遍省略養根工夫，且怕吸水根拆解覆布時損壞、影響存活率，索性不拆，但這些樹木度過1年保固期，卻不擔保10年後成為公安殺手。要解決「尿布樹」問題不難，除養根外，可使用未上蠟麻布及草繩替代不織布，成本貴一些，但半年可分解、不留後患。