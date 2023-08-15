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公東賣校地求生 企業買下無償出借

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東公東高工為籌措資金缺口，將出售現為教師宿舍的校地。記者徐白櫻／攝影
台東公東高工為籌措資金缺口，將出售現為教師宿舍的校地。記者徐白櫻／攝影

教育部今年4月將木工培育名校、台東公東高工列入專案輔導學校，限期2年改善，在龐大財務壓力下，校方出售376坪校地求生存，日前傳出某企業主與校方簽定合作意向書，願以市價購地，但只要學校正常辦學，出售後仍無償出借公東使用，另每年還挹注300萬幫助學校，為期3年。

公東高工以師徒制聞名，創校迄今66年，贏得「木工國手搖籃」封號，曾培育無數優秀木工人才，但教育部日前預估公東高工112學年恐短絀5770萬元，退場審議會將公東列入專案輔導學校，若逾2年未改善，將面臨停招及停辦命運，引發地方震撼，更感慨教育部不該讓表現優異技職私校退場。

校長李恭榮表示，為彌補財務缺口，校方日前決議出售緊鄰木工實習工廠旁約376坪教師宿舍，市價每坪約20餘萬，洽商過程很幸運，某企業家主動連繫，願以市價出資購地後，繼續無償供學校使用，只要不停招、不停辦或出售，地上物（學校宿舍）可繼續使用，完全不收費。

「聽見對方條件真的很感動！」李恭榮指出，買方並承諾未來3年，每年資助300萬元給學校辦學，真心感謝各界善心人士關心、支持公東。

李恭榮說，公東創校宗旨就是幫助弱勢、翻轉人生，學生近7成是經濟或學習弱勢，今年全國技能競賽仍獲1金1銅3優勝2佳作。因受列入專輔學校影響，新學年度招生持平。

教育部 宿舍 年改

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