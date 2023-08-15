台積改製程 民代憂排擠民生水電

台積電確定高雄廠將由原先成熟製程，變更為2奈米先進製程，市府都發局昨在中油宏南訓練教室，辦「楠梓產業園區設置計畫」環境影響差異分析健康風險評估規畫及範疇說明會，民代及地方對水電、交通及健康風險評估多所質疑，經發局表示，水電都沒有問題，計畫明年第1季提交市府行環差審議。

台積電今年4月法說會宣布調整28奈米擴展計畫，將專注更先進製程技術的產能擴張，高雄廠將導入先進2奈米製程，這次辦環境影響差異分析，是因應台積電擬於楠梓產業園區引進先進製程，與審查在案的環說報告內容有差異，須依環評法辦理。

立委劉世芳質疑，台積高雄廠半導體製程改變，電和水有無問題？未來全功率運轉，對楠梓交通衝擊？大型停車場設在哪？市議員李柏毅、李眉蓁、白喬茵、李雅慧等人也關心「水電怪獸」是否影響楠梓居民生活品質？要求市府超前部署，提供社區照護計畫。

經發局長廖泰翔表示，台積電原規畫每日用水量3.3萬噸、電力3.8萬千瓦，製程改變後每日用水量約4萬噸，未來包含橋頭及楠梓再生水廠，每日可提供10.5萬噸，開發伏流水也可提供10萬噸，營運期間供水沒有問題，不排擠民生用水。廖泰翔說，高雄供電量每年500億度，現使用量250至300億度、足夠供應，且台積使用專用線路，不影響區域用電，園區內規畫交通停車，未來楠梓交流道將新增匝道。