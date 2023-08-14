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生目睭未見過！澎湖挖「牡蠣」竟現渾圓大珍珠 漁友揭3點喊稀奇

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生目睭未見過！澎湖挖「牡蠣」竟現0.9公分天然渾圓大珍珠

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
澎湖縣白沙鄉通梁村漁慶興養殖場在牡犡中挖出一顆0.9公分的渾圓珍珠。圖／漁慶興養殖場提供
澎湖縣白沙鄉通梁村漁慶興養殖場在牡犡中挖出一顆0.9公分的渾圓珍珠。圖／漁慶興養殖場提供

位於澎湖縣白沙鄉通梁村的漁慶興養殖場，員工昨天在剖蚵挖牡蠣肉時，竟然發現一顆渾圓的牡蠣珍珠，直徑有0.9公分。「這是天然的，實在太稀奇了！」養殖人員說，在牡蠣裡有小小珍珠粒已經很少見了，尤其是這麼大顆的，實是難得，「生目睭未見過！」

牡蠣養殖業者昨天在收牡蠣時，竟然發現一顆渾圓的珍珠。漁友張先生說，在珍珠母貝裡看到珍珠不稀奇，在牡蠣殼裡看到珍珠就稀奇了，白色又有點兒偏粉紅，而且直徑有0.9公分，算是很大的了！尤其還是天然形成。

張先生表示，這批牡蠣是去年的苗，養了8個月，收成時發現這顆珍珠，可能是異物進入、分泌碳酸鈣天然包覆生成，不然不會這麼大顆。「會好好珍藏！」雖然這顆珍珠沒有很高的經濟價值，但讓人感到幸運和快樂。

澎湖縣白沙鄉通梁村漁慶興養殖場的肥美牡犡。圖／漁慶興養殖場提供
澎湖縣白沙鄉通梁村漁慶興養殖場的肥美牡犡。圖／漁慶興養殖場提供
澎湖縣白沙鄉通梁村漁慶興養殖場的肥美牡犡。圖／漁慶興養殖場提供
澎湖縣白沙鄉通梁村漁慶興養殖場的肥美牡犡。圖／漁慶興養殖場提供

牡蠣 澎湖縣

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