生目睭未見過！澎湖挖「牡蠣」竟現0.9公分天然渾圓大珍珠

位於澎湖縣白沙鄉通梁村的漁慶興養殖場，員工昨天在剖蚵挖牡蠣肉時，竟然發現一顆渾圓的牡蠣珍珠，直徑有0.9公分。「這是天然的，實在太稀奇了！」養殖人員說，在牡蠣裡有小小珍珠粒已經很少見了，尤其是這麼大顆的，實是難得，「生目睭未見過！」

牡蠣養殖業者昨天在收牡蠣時，竟然發現一顆渾圓的珍珠。漁友張先生說，在珍珠母貝裡看到珍珠不稀奇，在牡蠣殼裡看到珍珠就稀奇了，白色又有點兒偏粉紅，而且直徑有0.9公分，算是很大的了！尤其還是天然形成。