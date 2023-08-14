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日本保種51年 屏東吉露部落迎回原生小米感恩種植

中央社／ 屏東縣14日電

小米是原住民重要傳統作物，屏東吉露部落在中山大學協助下，發現51年前有日本學者到部落田野調查，採集小米種子送回日本保存，部落今天迎回原生小米種回土地，族人感動不已。

中山大學西灣學院長王宏仁指出，到霧台鄉進行農業調查時，閱讀文獻顯示，在1972年有日本研究人員佐佐木高明、深野康久、松山利夫，到吉露部落進行田野調查，並將小米種子送回日本，由京都大學教授阪本寧男進行種植和保育；展開聯繫後得知小米種子保存在日本農研機構（NARO）的基因庫，最終獲得對方回應，小米回到台灣進行復育。

小米回歸土地播種儀式簡單隆重，中山大學師生在部落耆老陪同下進入傳統耕地，透過傳統播種儀式，向祖靈表達感謝；族人說，採取魯凱族默耕，不大肆喧鬧，靜靜進行種小米工作，表示敬畏土地及大自然所有恩賜。

吉露部落傳統領袖羅玉梅全程參與並表示，看到原生物種回到部落被種下，心情只有感動及感謝；王宏仁說，這批小米收成後，9成將留在部落，1成會由中山大學帶回，進行文創商品研發，推廣霧台地方產業。

日本 中山大學 屏東

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