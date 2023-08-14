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中西太平洋漁業巡航 海巡巡護9號返抵高雄

中央社／ 高雄14日電

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護9號」今天返抵國門，經航行1萬6000公里，圓滿完成「中西太平洋公海漁業巡護」任務。

海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署副署長張忠龍，以及艦隊分署長廖德成等人在高雄港碼頭迎接。管碧玲對於海巡人員辛勞、登檢慰問台灣遠洋作業漁船給予高度肯定。

這次航行為海巡署112年度第1航次公海漁業巡護任務。海巡署新聞稿表示，「巡護9號」偕同漁業署漁業檢查員，自6月16日從高雄港啟航後，遠航萬里至中西太平洋漁業委員會（WCPFC）公約袋狀水域巡弋，登檢慰勉台灣遠洋作業漁船20艘、無線電及衛星電話慰問漁船6艘。

航程中泊靠帛琉馬拉卡港整補及交流，展現守護漁權及漁民決心，達成公海巡護任務目標外，同時深化台帛兩國邦誼，為年度遠洋第1航次漁業巡護任務劃下完美句點。

艦隊分署表示，直屬船隊執行遠洋巡護任務，不僅實踐政府善盡國際漁業管理責任，確保漁業資源永續利用，並且慰問、關心台灣遠洋作業漁船，使漁民身在國門千里之外仍能感受到政府貼心守護，同時與帛琉共和國交流與合作，為海巡外交鞏固邦誼。

依海巡署資料，「巡護9號」長84.5米、寬12.5米，材質為鋼質、鋁合金上構，排水量1914.8噸。2部主機，可變螺距推進，船速可達20節，船體結構強度及完整穩度可承受100節橫風及9級海象。

海巡署 管碧玲 帛琉

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