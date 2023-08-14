高市「大港閱冰」週末登場 各式冰品一次吃到

高雄市觀光局將於8月19日、20日在濱海一路封街舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，集結高雄冰品店家、各式美食餐車共45家，讓民眾一次就能吃到高雄最夯冰店的各式特色冰品。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，8月19日、20日下午3時到晚上8時，將在濱海一路封街舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華。集結冰品店家及美食餐車共45家，有傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰及各種冰淇淋、冰棒等冰品一應俱全。

觀光局表示，此次有包括「禾苑蔗片冰」、「葉月堂雪花冰」、「圓知圓味手作甜品冰品」、「森海製冰」、「大碗公冰．甜品」、「白木舟」、「Kaju義式手作冰淇淋」、「貝力岡法式冰淇淋」、「皇冠冰城」、「枝仔冰城」、「秀珠冰菓室」等冰店參加。

活動中還將進行冰品店家評選，邀專業評審選出最佳創意冰品獎、最佳風味冰品獎、最佳傳統冰品獎、最佳冰品造型獎等獎項。也邀現場民眾投票選出「大港閱冰冰品市集TOP人氣獎」，參與投票的民眾有機會獲得限量的高雄冰品禮冰券。

此外，大港閱冰也與鼓山魚市場合作推出限量優惠方案，於大港閱冰冰品市集活動中消費滿新台幣200元，就有機會獲得50元鼓山魚市場消費抵用券，發完為止。建議民眾可在市集中購買冰品後，到魚市場欣賞大港美景配美味冰品。

觀光局表示，到大港閱冰冰品市集，不用花費時間走訪各店家，就能一次吃到高雄最夯冰店的各式特色冰品。不過因附近街道較狹窄，停車空間有限，加上假日遊客較多，呼籲民眾多搭乘捷運前往。

為響應減塑政策，市集活動現場也有環保餐具供租借。民眾也可以參加舞台互動遊戲，有機會可以闖關領取市集折價券。同時8月19日、20日在旗津也有風箏節、氣墊水樂園活動，歡迎民眾來高雄吃冰、看風箏賞海景。