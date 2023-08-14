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屏東「聲音輪」開展 廢棄單車零件化身裝置藝術

中央社／ 屏東縣14日電

屏東青年旅創基地推廣恆春半島單車山林旅遊文化，規劃廢棄單車零件為主題的「聲音輪」藝術展，今天開展，屏東縣長周春米表示，希望旅客用心傾聽專屬於在地的聲音。

屏東縣政府利用閒置的車城舊溫泉派出所，打造屏東青年旅創基地，推廣恆春半島單車山林旅遊文化，並推出以廢棄單車零件為主題的「聲音輪」藝術展，由知名擬音裝置藝術家蕭聖健及單車品牌大廠FSA &VISION Taiwan共同聯手，提供視覺與聽覺的全沉浸聲音體驗展。

周春米會中表示，屏東青年旅創基地位於恆春半島，沿途山海大景，蜿蜒綿長，不同地景地貌及人文風情，吸引車友前來挑戰，基地也成為騎士最佳休憩點。

周春米指出，此次規劃「聲音輪」藝術展，就是以藝術為媒介，將棄置的單車零件、輪胎、齒盤和鍊條等，以單車為主題，搭配四重溪大自然美態為靈感，透過跨界合作展現出獨特的創意力量賦予全新的生命，並融合聲音及藝術創作，讓途中休憩的騎士體驗「全沉浸聲音體驗展」，發現恆春半島不一樣的風貌。

勞動暨青年發展處長李雨蓁說明，除了發展山林運動創新遊程外，更重要是提供不同於傳統海洋元素的探索教育，接下來將舉辦「半島小車手培育計畫」，由教育創新基地及青年旅創基地共同攜手以探索教育為核心，培育小車手們突破自我、克服困難的心理素質。

聲音輪藝術展展期至民國113年2月28日，基地營業時間為早上8點至下午5點，每週二、三為公休日，歡迎喜愛恆春半島山林風情民眾及單車騎士前來欣賞，也支持進駐基地的青年創業。

單車 青年

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