高雄市登革熱再+2 旗津區個案研判家庭群聚感染

高雄市登革熱出現散發式群聚現象，今天新增2例本土登革熱病例，1案是旗津區昨天公布確診個案的同住家人，經檢出PCR陽性，研判是家庭群聚。另1案是住茄萣40多歲男性，本月13日發燒到38.4度，有頭痛、肌肉痠痛、背痛、骨頭痛、食慾不振、口乾舌燥等症，至診所就醫通報，疫調研判傳播源可能是台南的工作地。

高雄市衛生局表示，旗津感染個案已完成社區緊急防治工作，茄萣區個案也規畫在住家及工作地周邊100公尺範圍，強制地毯式孳生源檢查及化學防治。衛生局指出，全市目前累計58例，已持續針對旗津、小港、左營、梓官等群聚社區範圍擴大採檢274人，PCR檢驗結果均為陰性。

目前小港、梓官、左營、旗津等區出現群聚感染風險，雖已完成第1次緊急防治工作，居民仍需配合環境整頓、嚴控病媒蚊傳染風險，公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可罰1萬5千元。