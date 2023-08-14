出現傾倒「尿布樹」 高市府：個案已對廠商開罰

日前杜蘇芮颱風過境，造成高雄市許多路樹傾倒，市議員陳美雅今天指控，有傾倒的路樹是根部包有包覆物的「尿布樹」，是造成傾倒主因。市府工務局表示，純屬個案，已對廠商依約開罰。

陳美雅今天發布新聞稿指出，接獲市民檢舉，近日前往樹倒現場勘查，其中在鼓山區哨船街樹倒一排，實地勘查後發現，有倒掉的路樹根部還包有不織布材質的包覆物，是影響樹根正常發育的「尿布樹」，也是造成傾倒的主要原因。

陳美雅說，依據內政部營建署的「公共工程施工綱要規範」，種植及移植一般規定灌木與喬木植入植穴前，應將容器、捆繩及包裹物解除。她批評，此次路樹傾倒，市府未善盡監督之責，放任廠商便宜行事，責無旁貸。

陳美雅說，出現「尿布樹」的情形，市府應開罰且要求補植。高雄市傾倒路樹眾多，要求市府全面清查抓弊。

高雄市工務局公園處表示，原有喬木不適應該處環境而生長不良，為辦理綠美化，今年由苗圃以美植袋培養楝樹換植於該處，在移植過程中未依契約規定辦理新植，純屬個案情形，已對廠商依契約規定開罰，並做內部失職人員檢討懲處。

公園處表示，依樹木移植標準作業，每株喬木的種植作業應確實進行樹穴挖掘、鬆土、換土、施用有機肥與土壤拌合，土球去除包覆物、回填土及澆灌等作業。

此事經查明，是4月利用苗圃補植苦楝，廠商未完全將底部布清除，會依合約罰款，除罰款外，每株再罰處該植栽所有費用的3倍價金。另外針對當下栽植其餘苦楝樹木作全部檢查，並再對廠商予以求償。