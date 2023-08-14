高市公園雨後冒大量白菇 市府籲恐有毒不可碰觸摘食

高雄近日時有陣雨，大雨過後，許多公園綠地出現疑為「綠褶菇」的有毒菌菇；市府工務局今天表示，民眾如發現有菌菇生長於公園內，不要任意碰觸或摘食，工務局獲報會立即派員清除。

高雄小港森林公園等許多公園綠地近日出現大量白色菌菇，引起民眾議論。有人在網路發文詢問這種菌菇是否可食，眼尖的網友說，這種菌菇是容易在雨後出現的有毒綠褶菇，外觀很像雞肉絲菇，很容易被人誤食。

中央社記者實地走訪，也在三民區「光之塔」旁綠地看到許多類似白色菌菇；許多民眾擔心小朋友到公園看到這種菌菇會好奇採摘，或遛狗時被狗誤食，造成危險。

對此，高雄市政府工務局公園處表示，颱風過後市區公園已整理完畢，近來發現有菌菇生長於公園內，民眾如有發現請勿任意碰觸或摘食，以保自身安全；另外也可通知公園清潔人員或撥打1999免付費專線通報，接獲通報立即派員清除。

公園處表示，民眾反映公園內有發現菌菇情形，經現場判斷疑似1種名為「綠褶菇」的菇類，屬中至大型菇菌，多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，為1種有毒不可食用的菇類。

「綠褶菇」外表顏色淺不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆；公園處呼籲民眾不論在路邊或是公園內，遇見草地生長的菇類，為保障生命安全，不要任意摘取、食用。