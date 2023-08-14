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解東琉線假日運量飽和窘境 鹽琉線船運服務中心招商啟動

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資近2億元在東港漁港鹽埔泊區興建鹽琉線船運服務中心於今年底完工，為鼓勵民間業者發揮創意投資經營，縣府啟動招商。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資近2億元在東港漁港鹽埔泊區興建鹽琉線船運服務中心於今年底完工，為鼓勵民間業者發揮創意投資經營，縣府啟動招商。記者潘欣中／翻攝

屏東小琉球距台灣本島不到半小時航程，觀光蓬勃發展，登島人次突破百萬，大假日也常湧入萬人，為紓緩東港泊區東琉線船運站人流和壅塞交通，縣府斥資近2億元在鄰近鹽埔泊區興建鹽琉線船運服務中心，預計今年底完工，為鼓勵民間業者發揮創意投資經營，提供多元遊憩和轉運服務，縣府啟動招商。

興建中的鹽琉線船運服務中心位於屏新園鄉，為屏東至小琉球第2條主要航線，聯外道路以新生路及南龍路連接台17縣，距離東港市區車程約6分鐘、高雄林園車程約12分鐘、屏東市車程約30分鐘，目前有2家船公司載客運行中。縣府將於18日舉辦「鹽琉線船運服務中心委託經營管理｣招商說明會，歡迎有興趣的投資業者參加。

縣府說，鹽埔漁港屬一類漁港，因鹽埔泊區水深平穩、腹地大，適合發展交通航運，但功能僅限漁船進出，縣府邀集相關位召開跨部會議決定劃設客貨碼頭專區並開通鹽琉線，紓解東琉線碼頭假日常塞爆窘況，船運服務中心完工後，除建構友善候船及休憩空間的轉運功能外，更透過景觀改造和民間業者創意經營，帶進遊憩人潮，活化港區。

船運服務中心興建地上3樓，1樓為主要候船空間、便利商店及服務諮詢站，2樓為紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，3樓為觀景平台；候船室周邊規畫海洋廣場、觀海區和停車位，提供休憩、運動及辦活動的空間，也可成為遊客觀賞海景觀光景點， 紓解交通船擁擠及停車需求，帶動並活絡當地經濟發展。

小琉球 屏東

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