屏東抽檢市售飲冰品116件 這4項腸桿菌科超標

屏東天氣炎熱，來碗刨冰或喝涼飲消暑，實屬人生一大樂事，為提供消費者食的衛生安全，屏東衛生局今年初截至8月，稽查抽驗共計116件，包含現場調製手搖飲料、冰品、食用冰塊及配料，不符規定計有4件，分別為冰塊、牛奶冰淇淋、酵母冰淇淋及牛奶冰磚，均為腸桿菌科超標，後複抽檢驗結果皆已符合規定。

檢驗中心表示，每年都會規畫稽查抽驗市售飲冰品專案，落實飲冰品安全衛生，此次稽查抽驗為冰品、食用冰塊及飲料檢驗項目，包含腸桿菌科及沙門氏桿菌，並配料檢驗項目，包括沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌等。