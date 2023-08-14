國1岡山至楠梓段施工 8月15日主線雙向封閉交管

高公局南區養護工程分局辦理跨越國道1號高速公路門型鋼構吊裝作業，自15日晚間10時至隔天清晨6時，封閉管制岡山交流道出口349K至楠梓交流道356K間雙向主線車道。

高雄市交通局今天新聞稿表示，由於工程施工採全線封閉，交通管制期間建議改道路線，南下自岡山交流道出口下匝道，右轉經安招路、介壽東路、介壽路橋左轉行駛台1線至楠梓區德民路左轉，經土庫一路右轉興西路往楠梓交流道南下匝道入口。

北上於楠梓交流道出口下匝道，左轉往楠梓方向經楠陽路、楠梓陸橋接台1線至岡山區介壽路橋右轉，經介壽東路、安招路，進入岡山交流道北上匝道入口。

高雄市交通局提醒用路人，按現場警義交人員引導行駛、減速慢行，同時做好提早改道規劃，避免影響行程。並收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，瞭解最新路況。