全新澎湖輪抵高雄港 9月開航高雄馬公航線

耗時近2年在日本全新建造澎湖輪今天駛抵高雄港。這艘台灣航業公司為接替營運34年的台華輪所打造的全新交通船，將於9月5日首航馬公，促進高雄澎湖觀光經濟。

澎湖輪上午航抵高雄港21號碼頭，台灣航運公司董事長劉文慶與員工在碼頭揮旗迎接，2艘拖船也噴出強大水柱歡迎澎湖輪返抵台灣。

劉文慶表示，澎湖輪抵台後將進行整補作業，計畫9月5日舉行首航典禮，將這艘由交通部航港局主導、台灣設計研究院攜手柏成設計有限公司共同規畫，有著令人驚艷美學設計的澎湖輪正式介紹給全國民眾，希望不僅能為澎湖鄉親提供優質旅客、車輛及貨物運輸服務，更能促進澎湖、高雄兩地觀光產業，繁榮地方經濟。

依台航高雄分公司資料，澎湖輪是在日本內海船廠所打造全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。

艙房部分有貴賓艙2間、特等艙8間（其中2間為無障礙艙間）、頭等艙10間、臥鋪艙60間；搭配商務座艙60位及經濟座艙240位。澎湖輪設計上規畫無障礙設施及電梯，搭配室內親子室、沙龍、咖啡廳，室外接近海平線與天際的休憩紓展空間，為所有客群提供慢活有品質搭乘體驗。