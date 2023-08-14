女議員踢爆「尿布樹」真相 痛批樹倒元凶竟不是颱風

颱風接連過境，高市有不少路樹傾倒，參選立委的髙市議員陳美雅發現，傾倒的路樹包有不織布，根本影響樹根發育，埋下倒塌遠因，痛批是「尿布樹」！她更斥責，市府未盡監督之責，放任這種現象存在，風吹樹倒後直接焚化，再另行補植，形同將人民公帑當提款機，更不能見容。高市公園處指全案已查證處理中。

「還是學不會？承包商便宜行事，政府視而不見」陳美雅表示，日前杜蘇芮颱風過境，許多路樹傾倒，近日她前往鼓山區哨船街樹倒現場勘查，發現當地街樹倒一排，很多根部包有不織布，根本影響樹根發育！

她說，據營建署公共工程施工綱要規範，種植及移植樹木時，應將容器、捆繩及包裹物解除，2017年工務局就已承諾修正當年的契約規定，杜絕承包商便宜行事，「難道過了6年，又忘了嗎」？哨船街植株今年上半年才補植，廠商及市府是否有依法驗收？市府應調閱紀錄檢核。其次，植株均有保固期，廠商要補植，且按規定，出現有「尿布樹」情形，市府也應開罰。

她說，目前高市府的處置作為，傾向「毀屍滅跡」，將傾倒的樹木直接焚化，但以颱風不可抗力因素將傾倒的路樹逕行焚化，再花公帑招標補植，簡直是把人民納稅錢當ATM在提領。高市傾倒路樹近千株，絕非個案，市府須全面清查，「真相不該隨著傾倒路樹焚化而被埋沒」。

高市森林城市協會理事長莊傑任說，數年前莫蘭蒂颱風倒很多樹，被發現是包覆不織布的「尿布樹」，引發熱烈討論，當年市府即研商加重罰則，因此建議這類現象務必重罰，才能杜絕景觀業便宜行事心態。

莊說，一般樹木最好在半年前先養根，這樣移植或種植時，吸水根才能抓緊包覆的土球不致崩落，影響存活率，但業界普遍省略「養根」工夫，包上不織布就直接種入，意圖避免如豆芽絲般的吸水根在拆解覆布時損壞，影響到存活率，但這些樹木擋得過1年的保固期，卻不擔保10年後成為公安殺手，後果由全民承擔。