往返小琉球新船運中心年底完工 屏縣府啟動招商

屏東小琉球年登島人次突破百萬，縣府為推動東港及新園地區航運發展，爭取經費興建鹽琉線船運服務中心，預計今年底完工，縣府啟動招商，提供遊客多元遊憩轉運服務。

鹽琉線船運服務中心位於屏東縣新園鄉，為屏東至小琉球第2條主要航線，聯外道路以新生路及南龍路連接台17縣，距離東港市區車程約6分鐘、高雄林園車程約12分鐘、屏東市車程約30分鐘，目前有2家船公司載客運行中。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為推動東港與新園地區航運發展，疏緩東港渡船碼頭東琉線交通壅塞，向交通部爭取補助規劃鹽埔漁港客貨運專區，鹽琉線船運服務中心就位於其中。

縣府表示，新的船運中心預計在今年底完工，面積約4.3公頃，場站設有海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等多功能服務設施。為使候船室完工後能提供遊客及民眾多元遊憩轉運服務，鼓勵業者發揮創意，投資場站經營，提供更佳的候船服務。

另外，縣府將於18日下午2時，在屏東縣政府南棟301會議室舉辦「鹽琉線船運服務中心委託經營管理」招商說明會，業者可以透過此機會了解投資環境及招商環境。