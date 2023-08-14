影／屏東青年旅創基地再創驚奇 零件磨擦變蛙鳴鳥叫自然美聲　

屏東縣政府去年將車城四重溪閒置的派出所打造為青年旅創基地，進駐團隊開發單車、登山健行、露營等療癒玩法、引進特色美食和小農產品外，又有讓人驚豔的發想，團隊邀擬音裝置藝術家蕭聖健，以單車廢零件發出蛙鳴鳥叫和風的聲音，呈現單車穿梭鄉野、聆賞大自然交響樂章的情境，別出心裁的「聲音輪」藝術展今天展至明年底。

屏東車城鄉四重溪老街199縣道上的前溫泉派出所裁撤閒置20年，縣府去年改建為青年旅基地活化再利用，由在地「火箭人實驗室」管理營運，去年底開幕後吸引行動餐車、餐廳業者、單車Youtuber進駐，成為青年創業築夢之地；進駐團隊LAUNCHER CLUB動巧思串連恆春半島山海美景，連結網紅單車Youtuber、運動品牌，整合單車遊程、市集、講座、約騎活動並展開結合在地的「半島小車手培育計畫」，氣象一新。

周春米說，屏東青年旅創基地位於「全國最香的象牙藍公路」，沿途山海大景、蜿蜒綿長和不同地景地貌及人文風情，吸引車友來挑戰，基地成為最佳休憩點；「聲音輪」藝術展以藝術為媒介，將廢置單車零件、輪胎、齒盤和鍊條等零件賦予新生命，並融合聲音及藝術創作，呈現騎單車穿越鄉野的情境，讓人體驗「全沈浸聲音體驗展」。

她說，屏199及200縣道貫串恆春半島4鄉鎮，有「象牙藍公路」之稱，打造單車友善環境是支持發展永續觀光旅遊方式之一，青年旅創基地的青年團隊，用創意注入活水，這次「聲音輪」展，搭配四重溪大自然的美態為靈感，透過跨界合作展現出獨特的創意力量；縣府也會偕手旅創團隊，開創恆春半島旅遊新紀元。