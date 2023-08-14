亞洲沙灘排球公開賽 17日澎湖隘門沙灘登場

2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，17日起在澎湖隘門沙灘登場，共有15個國家47支亞洲男、女沙排勁旅參賽，角逐總獎金2萬美元，更是杭州亞運賽前的前哨戰。

亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天由中華台北排球協會理事長龔建榮在馬公舉辦賽前記者會，賽事自17日起至20日在澎湖隘門沙灘登場，包括澳大利亞、香港、印尼、伊朗、日本、馬來西亞、紐西蘭、阿曼卡達、澳門、泰國、吐瓦魯、萬那杜、越南與台灣等15個國家94名男女選手參加，台灣代表由上屆銀牌得主謝雅仁、張瑋倢等領銜7隊參賽，力拚把獎牌留在台灣。

龔建榮表示，亞洲沙灘排球公開賽睽違4年後再回到澎湖，今年的公開賽是經國際總會與亞洲排聯排名積分賽，雖然沙灘排球在台灣起步較晚，但在中華台北排球協會的努力下，每年在國內舉辦多項沙灘排球賽事，逐漸帶起沙灘排球熱潮，也積極培育沙灘排球優秀潛力選手參與國際沙灘排球，這幾年獲得良好成果，今年共派男子隊和女子隊來參賽。

中華台北沙排總會秘書長章金榮表示，列為年度亞洲沙排的賽事，由於是屬總會的積分賽，在澎湖站賽完後，還有泰國、卡達等5至6站的賽事，各國選手都極為重視，全力爭取佳績，作為未來各國際賽事的排名。

澎湖縣政府打造澎湖為運動城市，迎接這場國際級賽事，目前已完成隘門沙灘的前置作業，共劃為4個場地，進行篩沙工作，供應練習、比賽之用，讓澎湖能見度與世界接軌。