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影／全新澎湖輪抵港 下月開航高雄馬公航線

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，澎湖輪是台灣航業公司為接替營運34年的台華輪所打造的全新交通船，將於九月五日首航馬公，希望能促進高雄澎湖的觀光經濟。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，澎湖輪是台灣航業公司為接替營運34年的台華輪所打造的全新交通船，將於九月五日首航馬公，希望能促進高雄澎湖的觀光經濟。記者劉學聖／攝影

耗時將近2年的時間在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，台灣航運公司特地派職員在碼頭揮旗迎接，兩艘拖船也噴出強大水柱歡迎澎湖輪返抵台灣，澎湖輪是台灣航業公司為接替營運34 年的台華輪所打造的全新交通船，將於九月五日首航馬公，希望能促進高雄澎湖的觀光經濟。

台灣航運公司董事長劉文慶表示，澎湖輪是在日本內海船廠所打造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9,932 噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。該輪設計初始即規畫無障礙設施及電梯，搭配室內親子室、沙龍、咖啡廳，室外接近海平線與天際的休憩紓展空間，將為所有客群提供慢活有品質的搭乘體驗。

劉文慶表示，澎湖輪抵台後將進行整補作業，並計畫於9月5日上午盛大舉行澎湖輪首航典禮，將這艘由交通部航港局主導、台灣設計研究院攜手柏成設計有限公司共同規畫，有著令人驚艷美學設計的澎湖輪正式介紹給全國民眾，希望不僅能為澎湖鄉親提供優質的旅客、車輛及貨物運輸服務，更能促進澎湖、高雄兩地的觀光產業，繁榮地方經濟。

耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，兩艘拖船也噴出強大水柱歡迎澎湖輪返抵台灣。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，兩艘拖船也噴出強大水柱歡迎澎湖輪返抵台灣。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，該船所屬的台灣航運公司職員到碼頭迎接新船回家。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，背景剛好有豪華郵輪準備進港。記者劉學聖／攝影
耗時將近2年在日本全新建造的澎湖輪，今天上午航抵高雄港，背景剛好有豪華郵輪準備進港。記者劉學聖／攝影

澎湖 日本

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