睽違半世紀屏東霧台鄉吉露部落小米從日本回到原鄉復育

小米是原住民族重要傳統作物，象徵著文化傳承精神，屏東縣霧台鄉吉露部落在中山大學西灣學院等單位協助下，發現早在50年前，有3名日本學者在吉露部落田野調查採集當地13個小米種子送回日本。今年歷時3個多月，經與日方接洽後，將保存在日本農研機構的基因庫8個小米種子寄回台灣，今上午在霧台鄉舉行小米播種回到魯凱族土地儀式，儀式簡單隆重。

中山大學西灣學院長王宏仁說，今年是國際小米年，突顯糧食安全重要性，屏東縣霧台鄉魯凱族農耕文化具永續發展、生態環境保護，且可以對抗氣候變遷的農業方式，也正規畫將霧台鄉農耕文化申請屏縣府的無形文化資產。

霧台鄉山區今天降起間歇性雨勢，這場小米回歸土地儀式簡單隆重，中山大學西灣學院、南島中心、魯凱族知識研究中心，與USR計畫參與的師生們，在部落族人帶領下進入小米田，採取魯凱族默耕，不大肆喧鬧，敬畏土地及大自然恩賜。

吉露部落傳統領袖羅玉梅說，小米在魯凱族來說是慶典中不可或缺的食材，小米能回到原鄉播種復育，也是傳承文化，這對新生代來說也是學習，相當感動。

王宏仁說，團隊在做霧台鄉農業調查，閱讀文獻發現在1972年3名日本研究人員佐佐木高明、深野康久、松山利夫，到屏東吉露田野調查，並13個小米將種子送回日本，請京都大學教授阪本寧男種植和保育。校方獲悉後展開聯繫，得知小米種子保存在日本農研機構（NARO）的基因庫，並寄來8種小米品種。

王宏仁說，小米之後採收，會回歸給族人，保留百分之十作為社會企業，做成小型的文青商品等，推廣霧台的生態知識與永續農業。

王宏仁說，霧台鄉農業耕作獨特，正規畫向縣府文化處申請無形文化資產，霧台鄉農耕採混耕，將所有小米品種混在一起撒下去，種植時，農田也種紅藜、花生、蕃薯、樹豆與南瓜等，同一塊田有10幾種作物，每個季節收成不同作物，是生態農業知識，保障糧食安全的生態耕作。

王宏仁觀察，霧台鄉生態農業知識與霧台社會制度相關聯，一個家族會有三個氣候帶土地，從海拔300公尺到1200公尺，具有生態系統意義，也有風險最小化意義，相當獨特。