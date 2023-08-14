快訊

天母豪宅保全搬光屋主900多萬現金 誆女友是「傭兵特殊獎金」

貪汙罪起訴！高虹安控檢方政治判罪 會全力捍衛清白

足球／傳內馬爾2年1.6億歐元轉戰沙國 姆巴佩重返PSG訓練

睽違半世紀屏東霧台鄉吉露部落小米從日本回到原鄉復育

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，小米種子。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，小米種子。記者劉星君／攝影

小米是原住民族重要傳統作物，象徵著文化傳承精神，屏東縣霧台鄉吉露部落在中山大學西灣學院等單位協助下，發現早在50年前，有3名日本學者在吉露部落田野調查採集當地13個小米種子送回日本。今年歷時3個多月，經與日方接洽後，將保存在日本農研機構的基因庫8個小米種子寄回台灣，今上午在霧台鄉舉行小米播種回到魯凱族土地儀式，儀式簡單隆重。

中山大學西灣學院長王宏仁說，今年是國際小米年，突顯糧食安全重要性，屏東縣霧台鄉魯凱族農耕文化具永續發展、生態環境保護，且可以對抗氣候變遷的農業方式，也正規畫將霧台鄉農耕文化申請屏縣府的無形文化資產。

霧台鄉山區今天降起間歇性雨勢，這場小米回歸土地儀式簡單隆重，中山大學西灣學院、南島中心、魯凱族知識研究中心，與USR計畫參與的師生們，在部落族人帶領下進入小米田，採取魯凱族默耕，不大肆喧鬧，敬畏土地及大自然恩賜。

吉露部落傳統領袖羅玉梅說，小米在魯凱族來說是慶典中不可或缺的食材，小米能回到原鄉播種復育，也是傳承文化，這對新生代來說也是學習，相當感動。

王宏仁說，團隊在做霧台鄉農業調查，閱讀文獻發現在1972年3名日本研究人員佐佐木高明、深野康久、松山利夫，到屏東吉露田野調查，並13個小米將種子送回日本，請京都大學教授阪本寧男種植和保育。校方獲悉後展開聯繫，得知小米種子保存在日本農研機構（NARO）的基因庫，並寄來8種小米品種。

王宏仁說，小米之後採收，會回歸給族人，保留百分之十作為社會企業，做成小型的文青商品等，推廣霧台的生態知識與永續農業。

王宏仁說，霧台鄉農業耕作獨特，正規畫向縣府文化處申請無形文化資產，霧台鄉農耕採混耕，將所有小米品種混在一起撒下去，種植時，農田也種紅藜、花生、蕃薯、樹豆與南瓜等，同一塊田有10幾種作物，每個季節收成不同作物，是生態農業知識，保障糧食安全的生態耕作。

王宏仁觀察，霧台鄉生態農業知識與霧台社會制度相關聯，一個家族會有三個氣候帶土地，從海拔300公尺到1200公尺，具有生態系統意義，也有風險最小化意義，相當獨特。

中山大學社會學系二年級學生黃詠晴說，她是屏東人來過霧台很多次，但先前對深度文化體驗較少接觸，這次參與播種儀式，感受到小米文化對魯凱族的重要意義。

50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，儀式簡單隆重，大家充滿感恩的心，中山大學學生參與播種。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，儀式簡單隆重，大家充滿感恩的心，中山大學學生參與播種。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，儀式簡單隆重，大家充滿感恩的心。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，儀式簡單隆重，大家充滿感恩的心。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，儀式簡單隆重。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，儀式簡單隆重。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉今上午在部落舉行小米回到魯凱族土地，小米播種儀式，一起為人類文化交流與環境保育努力。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉今上午在部落舉行小米回到魯凱族土地，小米播種儀式，一起為人類文化交流與環境保育努力。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉今上午在部落舉行小米回到魯凱族土地，小米播種儀式，一起為人類文化交流與環境保育努力。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉今上午在部落舉行小米回到魯凱族土地，小米播種儀式，一起為人類文化交流與環境保育努力。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，小米種子。記者劉星君／攝影
50多年前日本三名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，小米種子如今回到霧台鄉魯凱族土地上，今天舉行小米播種儀式，小米種子。記者劉星君／攝影
播種儀式舉行前，在部落耆老帶領下一起禱告。記者劉星君／攝影
播種儀式舉行前，在部落耆老帶領下一起禱告。記者劉星君／攝影

日本 魯凱族 屏東縣

延伸閱讀

屏東宿省千元掀搶申請潮 旅宿業者心繫「真正大咖」

屏東職人品牌一條街凝聚地方創生動能 小朋友體驗職人生活

日本將排核廢水 南韓民眾再爆抗爭

父親節送這個超貼心！買小米無線洗車機、電動打氣機新品再送雙肩包

相關新聞

屏東萬丹社皮村爆登革熱社區感染 縣府成立指揮中心

屏東縣登革熱疫情截至13日累計確診20例登革熱本土病例，萬丹鄉占16例，潮州鎮、竹田鄉新增2個病例皆與萬丹疫情有關，縣府...

屏鵝公路暑假車流大 違規行駛慢車道已開罰逾300件

暑假期間民眾到墾丁旅遊，屏鵝公路車流量大，有汽車駕駛疑不耐久候，違規行駛機慢車道，枋寮警方表示，已舉發逾300件，且在沿...

亞灣2.0智慧科技創新園區聯合招商 高雄市府打造旗艦聚落

高雄市政府與中央今天在高雄展覽館舉行「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會，宣布與經濟部加工處、中油、港務公司等開...

睽違半世紀屏東霧台鄉吉露部落小米從日本回到原鄉復育

小米是原住民族重要傳統作物，象徵著文化傳承精神，屏東縣霧台鄉吉露部落在中山大學西灣學院等單位協助下，發現早在50年前，有...

屏東宿省千元掀搶申請潮 旅宿業者心繫「真正大咖」

暑假是屏東國旅的旅遊旺季，為因應出國解封下跌的國旅市場，縣府在暑假過一半的8月1日起推出「宿省千元」專案，額度1萬間，開...

大港橋只為遊客旋轉 不給船過？

高雄市連接駁二藝術特區與蓬萊港區的大港橋啟用3年，因造型優美且可旋轉特性成為觀光熱點，大港橋可旋轉設計原是方便第3船渠內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦