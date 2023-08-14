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屏鵝公路暑假車流大 違規行駛慢車道已開罰逾300件

中央社／ 屏東縣14日電
暑假期間出遊人潮多，屏鵝公路車流量大，有汽車駕駛疑不耐久候違規行駛機慢車道，枋寮警方14日表示，已舉發逾300件，且在沿線路段架設錄影設備取締違規車輛。（屏東縣枋寮警分局提供） 中央社
暑假期間出遊人潮多，屏鵝公路車流量大，有汽車駕駛疑不耐久候違規行駛機慢車道，枋寮警方14日表示，已舉發逾300件，且在沿線路段架設錄影設備取締違規車輛。（屏東縣枋寮警分局提供） 中央社

暑假期間民眾到墾丁旅遊，屏鵝公路車流量大，有汽車駕駛疑不耐久候，違規行駛機慢車道，枋寮警方表示，已舉發逾300件，且在沿線路段架設錄影設備取締違規車輛。

屏鵝公路是駕駛人往返台東、墾丁的重要路段，因暑假期間出遊人潮多，警方視車流派出警力疏導，但卻出現有駕駛因不耐久候想貪快，因此違規行駛機慢車道。

屏東縣警察局枋寮分局第4組巡官金昱亨今天接受媒體聯訪表示，有部分車輛違規行駛機慢車道，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，處新台幣600至1800元罰鍰；統計暑假期間違規行駛機慢車道的車輛已舉發逾300件。

枋寮警方強調，在沿線路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛，呼籲行經車多路段，不要違規行駛機慢車道，造成危險。

墾丁 屏東縣 交通違規

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