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屏東萬丹社皮村爆登革熱社區感染 縣府成立指揮中心

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東登革熱疫情升溫，截至13日達20例，其中16例集中萬丹鄉，衛生局進行家戶孽生源檢查。圖／屏東縣政府提供
屏東登革熱疫情升溫，截至13日達20例，其中16例集中萬丹鄉，衛生局進行家戶孽生源檢查。圖／屏東縣政府提供

屏東縣登革熱疫情截至13日累計確診20例登革熱本土病例，萬丹鄉占16例，潮州鎮、竹田鄉新增2個病例皆與萬丹疫情有關，縣府和鄉公所成立鄉級指揮中心，加強防治，並請醫療院所加強通報警覺，善用NS1快篩，速診速判，避免疫情擴散。

衛生局指出，屏東縣20個確診病例中，除屏東市1例、潮州鎮2例、竹田鄉1例外，16例都在萬丹鄉，且多數集中在萬丹鄉社皮村，該村已累計13例確診病例，顯示有社區群聚感染情形。

經查，潮州鎮及竹田鄉均與社皮村確診個案有工作連結關係，縣府除持續針對確診病例進行個案居住地、及工作地戶內外化學防治作業，動員擴大孳生源清除、病媒蚊密度調查，並請萬丹鄉各診所及藥局，如有發燒等疑似症狀或高風險地區活動史，一律執行登革熱篩檢或轉介至衛生所，儘快把潛藏帶原者找出來，阻斷傳播鏈。

萬丹鄉長李建霖指示各村幹事、村長、清潔隊全力動員防疫，另考量每周三社皮村夜市都會湧入上百人，為避免人流交雜導致疫情傳播，配合縣府防疫，夜市於本周三暫停營業。

屏東登革熱疫情升溫，截至13日達20例，其中16例集中萬丹鄉，衛生局進行家戶孽生源檢查。圖／屏東縣政府提供
屏東登革熱疫情升溫，截至13日達20例，其中16例集中萬丹鄉，衛生局進行家戶孽生源檢查。圖／屏東縣政府提供

登革熱 屏東縣 萬丹

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