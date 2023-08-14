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大港橋只為遊客旋轉 不給船過？

聯合報／ 記者任義宇卜敏正／高雄報導
高雄市連接駁二藝術特區與蓬萊港區的大港橋啟用3年，因造型優美且可旋轉特性成為觀光熱點，議員建議訂辦法開放船隻通行。記者卜敏正／攝影
高雄市連接駁二藝術特區與蓬萊港區的大港橋啟用3年，因造型優美且可旋轉特性成為觀光熱點，議員建議訂辦法開放船隻通行。記者卜敏正／攝影

高雄市連接駁二藝術特區與蓬萊港區的大港橋啟用3年，因造型優美且可旋轉特性成為觀光熱點，大港橋可旋轉設計原是方便第3船渠內船隻進出，議員指3年來除特定活動外，大港橋內側船渠長期封閉，失去旋轉意義，建議訂辦法開放船隻通行，適度開放市民下水遊憩，遊艇業者也建議打造為小型船舶駕駛訓練基地；港務公司表示，第3船渠周邊開發招商委由高雄港區土地公司通盤考量規畫，西側水域規畫為親水遊憩，內側水域如何運用仍需研擬。

高雄市議員白喬茵表示，當初大港橋若不須旋轉，不用1億即可完工，結果花費4億預算設計可旋轉橋體，卻不讓船隻進出，每年還要編列400多萬元維護和操作經費，這樣做法對嗎？

她說，港務公司雖解釋第3船渠水域小，迴轉半徑不足影響船隻航行安全，但海巡船艦動輒幾千噸都能停外側，之前也開放海洋派對愛之船、文化遊艇短暫通行，建議訂定開放船隻通行規格、辦法，並可在腹地廣闊處建造艇庫、引進船舶存放，持續活化運用。

市議員簡煥宗認為，大港橋所在的第3船渠，雖規畫作為遊艇碼頭，不過因船渠位置為內港區水流平靜，建議比照愛河，適度開放讓市民下水遊憩，讓親水活動成為高雄市民生活一部分。

高雄市遊艇服務商業同業公會顧問林于凱說，第3船渠過去停放漁船、工作船，船渠內是潮差低且風平浪靜安全水域，大港橋內側非常適合做小型船舶駕駛訓練基地，建議結合相關產業，打造從遊艇生產、駕駛訓練到船籍發放、泊靠產業鏈，打造高雄成為真正「海洋首都」。

港務公司表示，第3船渠周邊開發招商已委由高雄港區土地公司，就陸域及水域通盤考量規畫，大港橋西側水域規畫為親水遊憩使用，不定期辦理水域遊憩活動。

港務公司說，因船舶進入要配合大港橋旋轉開啟時間，故平時僅開放公務船因公務申請進入，遇颱風或劇烈天候，可提供適宜船舶申請進入避風。

遊艇 高雄市 議員

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