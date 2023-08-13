快訊

張立昂喝醉大鬧被警帶走！5年前就鬧過 經紀公司道歉了

籃球／不只國內稱霸 政大赴東京壓地主奪世界大學系列賽冠軍

屏東職人品牌一條街凝聚地方創生動能 小朋友體驗職人生活

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
經濟部商業司自2021年推動「品牌一條街」計畫，繼台南餐酒一條街、高雄奶茶一條街後，今年選定屏東職人町打造「職人一條街」。記者張已亷／攝影
經濟部商業司自2021年推動「品牌一條街」計畫，繼台南餐酒一條街、高雄奶茶一條街後，今年選定屏東職人町打造「職人一條街」。記者張已亷／攝影

日常生活與商業活動多聚集在街區，經濟部商業司自2021年推動「品牌一條街」計畫，繼台南餐酒一條街、高雄奶茶一條街後，今年選定屏東職人町打造「職人一條街」，希望協助屏東年輕職人創造在地特色，吸引更多民眾前來，深化街道品牌內涵、凝聚街區動能。

經濟部商業司長蘇文玲表示，第一次來到屏東職人品牌一條街，相較其他老街，這裡有相當多青年職人進駐，內有香芬、特色皮雕等，今由16間店家帶領小朋友體驗職人生活，串連各店家產業特色，將推動更多計畫，聚集更多青年，為街區持續注入生命力。

縣府勞青處長李雨蓁表示，屏東青年將人生挹注在產業上，打造自有品牌，將地方特色向外推送，盼未來商業司升格商業署後，與地方能有更多合作機會。

今年為屏東職人品牌一條街推動前期，將透過座談會凝聚店家共識，整合業者對街區發展想法，藉由品牌一條街的推動，讓民眾感受屏東職人奮鬥與魅力，見證以青年與地方創生為核心，充滿活力與創意的職人品牌一街區，歡迎大家來屏東品牌一條街走走，感受城市的特色與魅力。

經濟部商業司今與在地職人共同推出小職人體驗活動，由16間店家帶領小朋友們體驗職人生活。記者張已亷／攝影
經濟部商業司今與在地職人共同推出小職人體驗活動，由16間店家帶領小朋友們體驗職人生活。記者張已亷／攝影
經濟部商業司長蘇文玲（左二）今到屏東人町體驗香芬精油手作。記者張已亷／攝影
經濟部商業司長蘇文玲（左二）今到屏東人町體驗香芬精油手作。記者張已亷／攝影

品牌 屏東 青年

延伸閱讀

綠營：郭台銘「惡意併購」 地方派系樂意幫忙收集委託書？

台灣南部海域發生規模5.9有感地震 屏東2級縣民呼：有感！

屏東漁民凌晨沿岸捕「鯰米仔」遭浪捲走 海空同步搜救中

高雄男交往12歲少女嘗禁果 手機錄影成鐵證下場慘了

相關新聞

影／應徵實習生！陳其邁投履歷刪「這特質」 樂團面試邀他當一日成員

高雄市青年局今天在高流舉辦「2023高速青春—音樂展演x產業交流會」，市長陳其邁化身rocker現場投遞履歷，由滅火器團...

屏東職人品牌一條街凝聚地方創生動能 小朋友體驗職人生活

日常生活與商業活動多聚集在街區，經濟部商業司自2021年推動「品牌一條街」計畫，繼台南餐酒一條街、高雄奶茶一條街後，今年...

高雄市本土登革熱+3 梓官區梓信里發生社區群聚

高雄市今天新增登革熱本土個案3例，累計56例。衛生局表示，旗津區70多歲女性， 8月7日出現發燒、骨頭痛、噁心等症狀，8...

影／高雄大港橋旋轉僅供觀光？ 議員籲訂辦法開放船通行

高雄市連接駁二藝術特區與蓬萊港區的大港橋啟用3年，因造型優美且可旋轉特性成為觀光熱點，大港橋可旋轉設計原是方便第3船渠內...

韓國性感女神亞洲百大DJ「DJ SODA」 慨捐高市府30萬元

獲封韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，日前受邀參與高雄廟會活動，粉絲擠爆廣場一睹女神魅力。會後SODA還在社...

高雄鳥會珍稀保育鳥類黃鸝普查 黃鸝鳥兒最愛這個球場

高雄市野鳥學會今天公布7月黃鸝普查結果，叫聲婉轉清亮的黃鸝屬二級珍貴稀有保育鳥類，在高雄11個行政區調查到67隻次的黃鸝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦