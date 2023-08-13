屏東職人品牌一條街凝聚地方創生動能 小朋友體驗職人生活
日常生活與商業活動多聚集在街區，經濟部商業司自2021年推動「品牌一條街」計畫，繼台南餐酒一條街、高雄奶茶一條街後，今年選定屏東職人町打造「職人一條街」，希望協助屏東年輕職人創造在地特色，吸引更多民眾前來，深化街道品牌內涵、凝聚街區動能。
經濟部商業司長蘇文玲表示，第一次來到屏東職人品牌一條街，相較其他老街，這裡有相當多青年職人進駐，內有香芬、特色皮雕等，今由16間店家帶領小朋友體驗職人生活，串連各店家產業特色，將推動更多計畫，聚集更多青年，為街區持續注入生命力。
縣府勞青處長李雨蓁表示，屏東青年將人生挹注在產業上，打造自有品牌，將地方特色向外推送，盼未來商業司升格商業署後，與地方能有更多合作機會。
今年為屏東職人品牌一條街推動前期，將透過座談會凝聚店家共識，整合業者對街區發展想法，藉由品牌一條街的推動，讓民眾感受屏東職人奮鬥與魅力，見證以青年與地方創生為核心，充滿活力與創意的職人品牌一街區，歡迎大家來屏東品牌一條街走走，感受城市的特色與魅力。
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