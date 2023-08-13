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高雄市本土登革熱+3 梓官區梓信里發生社區群聚

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市本土登革熱今天新增3例，全台「散發」感染風險高。圖／高雄市衛生局提供
高雄市本土登革熱今天新增3例，全台「散發」感染風險高。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今天新增登革熱本土個案3例，累計56例。衛生局表示，旗津區70多歲女性， 8月7日出現發燒、骨頭痛、噁心等症狀，8月8日就醫通報，檢驗結果NS1-PCR+，已完成緊急防治工作；第2、3例為梓官區梓信里60多歲的夫妻，為社區群聚。

高雄市衛生局表示，梓官區梓信里的確診個案，經疫調妻子8月9日出現紅疹症狀，丈夫8月13日開始出現肌肉痠痛、骨頭痛等症狀就醫，分別於8月12及8月13日就醫，檢驗結果PCR+DENV1，市府防疫團隊接已規畫住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

梓官區梓信里累積本土登革熱已3例，最早一例為7月22日發病，為社區群聚感染，指標個案經病媒蚊叮咬後再叮咬其他人而造成社區傳播。衛生局提醒配合登革熱防疫四要訣，分別是4大症狀（燒痛噁疹）、4個病史（TOCC）、4快動作（篩報隔噴）、4個步驟（巡倒清刷），以落實自身健康監測並防治登革熱疫情社區擴散。

衛生局表示，目前全台登革熱疫情呈現「散發」感染，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，高雄市各行政區均有登革熱流行風險。社區中常見的病媒蚊孳生源態樣主要為桶缸甕盆、各式底盤、杯瓶碗罐盒、金爐、帆布、地下室及輪胎等，民眾務必多加留意落實「巡、倒、清、刷」。

衛生局 登革熱 高雄市 病媒蚊

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