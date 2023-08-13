影／陳其邁扮Rocker現場投履歷 滅火器團員面試 結果是這樣！

高雄市青年局今天在高流舉辦「2023高速青春—音樂展演x產業交流會」，市長陳其邁化身rocker現場投遞履歷，由滅火器團員擔任面試官，順利錄取獲一日團員資格，並與學生樂團同台搖滾。青年局表示，高速青春活動已成為高雄學生音樂盛事，今年首度將音樂展演結合產業交流會，提供學子接觸音樂產業的管道。

高速青春活動在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸「後台Backstage Live」登場，除了由滅火器樂團領銜開唱的音樂展演外，今年也集結超過10間音樂產業廠商舉辦交流會，以市集設攤的形式宣傳業務內容，增加年輕學子與音樂產業實際接觸及了解就業市場的機會，現場還舉辦模擬面試。

陳其邁當場向「火氣音樂」遞出履歷，對於履歷上的「音感」這項，原本打了大勾勾，但想想之後還是先劃掉；他推薦自己熱愛音樂，還說對於專案管理非常有心得，希望可以擔任音樂展演的高年級實習生。滅火器團員楊大正、皮皮面試後，見陳其邁誠意滿滿，決定讓他擔任一日團員，瞭解舞台表演運作。

陳其邁試握金曲獎座，許願自己也要拿上一座！他勉勵年輕人，「大家跟著自己的興趣，因為還年輕，多試試，就算失敗也無所謂，跌倒了再爬起來。」他登上舞台與現場青年大合照，並在滅火器開始演唱後在台下與現場觀眾一起搖滾。

青年局長張以理表示，音樂產業分工細緻，不一定只有會創作才能投入音樂產業，本次產業交流會邀請多家知名品牌，包括浪人祭、聲波計畫、Loi了咖啡、海邊卡夫卡、StreetVoice街聲等，還有如淺動音樂文藝營透過舉辦音樂營和培訓課程，挖掘和推廣新生代音樂人；紅藥丸創意近期才操刀五月天演唱會的視覺設計，更顯示出其在業界已占有一席之地。