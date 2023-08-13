小琉球交通取締1天抓88件 未戴安全帽最多
屏東縣警察局東港分局昨天至琉球鄉進行監警聯合稽查勤務，1天取締88件違規，其中以未戴安全帽82件最多。警方呼籲，暑假遊玩遊客多，一定要遵守交通規則。
東港警分局琉球分駐所長吳明勝今天接受媒體聯訪表示，為維護小琉球旅遊交通安全品質及防制事故發生，昨天結合屏東監理站於當地中山路重要路段執行「監警聯合稽查」勤務，加強取締改裝車輛行駛及未戴安全帽等交通違規。
吳明勝指出，昨天舉發違規88件，其中以未戴安全帽82件最多，無照駕駛等駕照資格不符共5件及號牌註銷1件。
警方表示，暑假期間不定時編排警力並結合監理站稽查人員，登島小琉球執行交通違規稽查取締，呼籲民眾外出遊玩時，一定要遵守交通規則。
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