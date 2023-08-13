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台南登革熱病例破千擴16區 容器兌換物資2天16公噸

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市環保局結合區公所辦廢容器兌換，2天兌換16公噸。記者鄭惠仁／翻攝
南市環保局結合區公所辦廢容器兌換，2天兌換16公噸。記者鄭惠仁／翻攝

台南市昨天新增62例本土登革熱確診病例，累積為1223例，範圍擴及16個行政區，環保局昨起連續兩天節合公所清潔日辦理廢容器兌換物資活動，16個行政區回收了近16公噸廢容器，其中以塑膠容器、寶特瓶為多，藉此提醒民眾孳清工作的重要，期降低疫情持續擴散。

環保局長許仁澤表示，先前颱風過境及接下來的豪雨不斷，都讓登革熱病媒蚊陽性孳生源大量冒出；為掌握黃金孳清時機，結合16區有登革熱病例的區公所，8月每周防疫清潔日辦理廢容器兌換活動，鼓勵民眾自發性清理居家瓶、罐、容器，兌換實用的生活物資，包括殺蟲劑、防蚊液、衛生紙、香皂、抹布等，各區準備的物資幾乎都兌換一空。

李姓居民說，公家透過容器兌換活動鼓勵民眾動手整理環境，進而達到減少積水容器、防範登革熱的目的，做法很實際，會增加民眾意願。

許仁澤表示，登革熱是社區病、環境病，防治登革熱並非全仰賴政府機關，需靠市民同步配合環境孳清，自發性清理居家內外積水容器，才能有效降低病媒蚊，遏止登革熱疫情。易成為病媒蚊繁殖溫床的場所包括空地空屋、菜園等。民眾一旦發現廢輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤有積水，一定要順手倒掉，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器務必定期刷洗、加蓋或加掛細網。

登革熱 病媒蚊 疫情

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