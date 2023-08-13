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當麥田捕手！高雄市發送新生家長手冊「我和我的孩子」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局為幼兒園大班生、國中小一年級新生家長，發送「我和我的孩子/一本給家長的手冊」。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局為幼兒園大班生、國中小一年級新生家長，發送「我和我的孩子/一本給家長的手冊」。圖／高雄市教育局提供

8月30日即將開學，為協助家有校園新生的家長提早適應孩子們新的求學階段，高雄市教育局陸續為幼兒園大班生、國中小一年級新生家長，發送「我和我的孩子/一本給家長的手冊」，與家長們一起陪伴孩子們迎接學校與家庭生活。

「我和我的孩子/一本給家長的手冊」是為普及與強化親職教養、家人互動與家庭生活知能，委託國立空中大學健康家庭研究中心編撰，並由高雄市教育局印製發送給幼兒園大班生、國小及國中新生的家長，希望協助家長在親職角色上獲得啟發與助益。

手冊內容針對家有幼兒園、國小孩童、青少年階段的家長，在面對孩子各階段的發展過程中，可能面臨的親職課題著手設計，透過簡單易懂的條列式小提醒，協助家長快速檢視親子互動的需求，並輕鬆學習親職知能及技巧。

手冊中「幼兒篇」以子女發展、家長角色、親子互動與校園生活等面向，探討親職課題，讓家長了解幼兒的發展特徵，以及如何扮演好家長的角色。例如「如何培養孩子的責任感？」、「如何與老師溝通、合作？」等；國小新生因面臨從學齡前到學齡階段的轉換期，生活作息、規範和人際都有許多的改變；「低年級篇」手冊以條列問答方式，讓家長幫助孩子順利度過轉換期，包括「我的孩子無法融入群體生活，怎麼辦？」、「如何引發孩子的學習動機？」。

教育局表示，進入青少年階段的孩子可說是面對人生中，身心發展變化最大的時期，「青少年篇」針對社會影響等面向探討親職問題，協助家長成為孩子最佳麥田捕手，有「如何與孩子談性？」、「如何和孩子討論適當使用3C產品？」等，內容豐富，協助家有新生兒家長提早適應迎接學校與家庭生活。

教育局表示，「我和我的孩子/一本給家長的手冊」也有電子版本，可於教育部家庭教育資源網－社會大眾學習資源出版品下載運用。

高雄市教育局為幼兒園大班生、國中小一年級新生家長，發送「我和我的孩子/一本給家長的手冊」。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局為幼兒園大班生、國中小一年級新生家長，發送「我和我的孩子/一本給家長的手冊」。圖／高雄市教育局提供

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