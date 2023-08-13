韓國性感女神亞洲百大DJ「DJ SODA」 慨捐高市府30萬元

獲封韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，日前受邀參與高雄廟會活動，粉絲擠爆廣場一睹女神魅力。會後SODA還在社群發布中文限時動態道出：「高雄太幸福，差點哭了」！為回饋廣大高雄粉絲們的支持，SODA離台前發揮愛心，捐贈新台幣30萬元給高雄市政府，表達對高雄人的關懷。

慷慨解囊的SODA指出，9年前第一次來台灣，就是在高雄表演，非常喜歡台灣及高雄人的熱情。這次捐善款除了感謝高雄粉絲們的支持，她也關注到卡努颱風帶來的影響，希望為災區復原工作及需要幫助的受災戶盡心力。SODA展現超高親和力，錄製短片獻飛吻告白「我喜歡你」，為高雄朋友們加油打氣。

收到來自SODA跨國的善心捐款，高雄市長陳其邁感謝SODA的愛心與善良，謝謝她的熱心捐助，歡迎再次來訪熱情洋溢的高雄。

社會局副局長葉玉如、財政局副局長曾純倩代表府方接下善款，新台幣30萬元已依規定匯入市庫專戶。高市府發言人周璟瑜則回贈專屬禮盒「高雄賀禮」，表達對SODA及經紀公司團隊的善意與感謝，謝謝她的愛與良善，人美心更美。