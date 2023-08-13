聽新聞
test
0:00 / 0:00

民代助理工會成立 爭23年來首次調薪

聯合報／ 記者王昭月 ／高雄報導

民代助理工作幾乎24小時待命，公費助理薪水總額卻長達23年未調整，高雄市民代助理職業工會成立，不分黨派約5、60人加入。理事長朱洎鈜表示，民代助理薪水最高約3.2萬，長年未調薪資，也無加班費，助理跟隨民代替民眾爭權益，自己權益卻沒能顧到，將向部會爭取，建立穩健發展制度。

高雄市民代助理職業工會11日在市議會成立，首任理事長由民進黨議員簡煥宗助理朱洎鋐出任，國民黨議員許采蓁助理劉佳融擔任監事會召集人。

朱洎鋐畢業於清華大學經濟系，現年25歲，去年2月起擔任議員助理，他表示，這次民代助理工會成立，除通過會議章程，更重要的是將向部會爭取相關權益。目前據中央規範，每位直轄議員公費助理費用總額為24萬，自2000年到現在沒調整過，20多年來，一般民眾基本工資已調整達52%，民代助理的薪資幾乎原地踏步，即使調薪，也極微幅。

高市議會65名議員，每人最多可聘雇8名助理，薪資不一。朱洎鋐表示，助理工作繁重，像颱風天，深夜也要留意服務案件，幾乎全天候待命，起薪約2.8萬，最高約3萬到3.2萬。工會成立後，盼穩健發展比較健全的制度，也會仿照立法院國會助理工會規畫相關課程，精進大家的專業能力。

議員 薪資 職業工會

延伸閱讀

薪資總額23年沒調 高市民代助理成立工會爭權益

空服員職災案件增 工會籲明確雇主認定責任

華航、虎航加薪 長榮航：1月已調薪年底續評估

和泰車上半年賺兩個股本 大方調薪2.93%、最高7.5%

相關新聞

金門搶救鋼盔九重葛 可望重生

杜蘇芮颱風吹垮金門網紅打卡景點「鋼盔九重葛」，金門縣林務所派員協助搶救，將原本枝葉茂密九重葛修成「平頭」並扶正，試著救活...

沙灘車轉型卡關 業者盼給活路

沙灘車管理又引發衝突，屏東恆春半島沙灘車活動盛行，衍生破壞海岸、防風林生態及遊客安全問題，墾丁國家公園全區禁止沙灘車活動...

399月票賣逾12萬套 年輕人最捧場

高雄399月票價格優惠且使用便利，4月推出後賣出12萬套，平均每月銷售近4萬套，高雄市府交通局分析發現，399月票的使用...

台鐵百年木造車廂修復 潮州亮相

台鐵局將102年歷史的TPK-2053號小型三等客車修復完成，全台唯一的百年木造車廂昨起在潮州鐵道園區展示3個月，暫不行...

民代助理工會成立 爭23年來首次調薪

民代助理工作幾乎24小時待命，公費助理薪水總額卻長達23年未調整，高雄市民代助理職業工會成立，不分黨派約5、60人加入。...

81億元整建引爭議 2千名高雄鄉親為前鎮漁港發聲

前行政院長蘇貞昌任內通過81億元經費整建高雄前鎮漁港，引發在野黨不斷質疑，鄭弘儀「鄭知道了」節目今晚來到高雄前鎮漁港西岸順益壽司前錄影，現場聚集近2000人，來替前鎮漁港發聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦