民代助理工會成立 爭23年來首次調薪

民代助理工作幾乎24小時待命，公費助理薪水總額卻長達23年未調整，高雄市民代助理職業工會成立，不分黨派約5、60人加入。理事長朱洎鈜表示，民代助理薪水最高約3.2萬，長年未調薪資，也無加班費，助理跟隨民代替民眾爭權益，自己權益卻沒能顧到，將向部會爭取，建立穩健發展制度。

高雄市民代助理職業工會11日在市議會成立，首任理事長由民進黨議員簡煥宗助理朱洎鋐出任，國民黨議員許采蓁助理劉佳融擔任監事會召集人。

朱洎鋐畢業於清華大學經濟系，現年25歲，去年2月起擔任議員助理，他表示，這次民代助理工會成立，除通過會議章程，更重要的是將向部會爭取相關權益。目前據中央規範，每位直轄議員公費助理費用總額為24萬，自2000年到現在沒調整過，20多年來，一般民眾基本工資已調整達52%，民代助理的薪資幾乎原地踏步，即使調薪，也極微幅。

高市議會65名議員，每人最多可聘雇8名助理，薪資不一。朱洎鋐表示，助理工作繁重，像颱風天，深夜也要留意服務案件，幾乎全天候待命，起薪約2.8萬，最高約3萬到3.2萬。工會成立後，盼穩健發展比較健全的制度，也會仿照立法院國會助理工會規畫相關課程，精進大家的專業能力。