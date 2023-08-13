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台鐵百年木造車廂修復 潮州亮相

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

台鐵局將102年歷史的TPK-2053號小型三等客車修復完成，全台唯一的百年木造車廂昨起在潮州鐵道園區展示3個月，暫不行駛及開放民眾入內參觀。縣長周春米預告，10月串連縣內火車站辦屏東鐵道藝術節，邀請金曲歌王演唱鐵道經典歌曲，讓民眾充分感受鐵道風情。

台鐵指出，TPK-2053號1921年在台北鐵道工場製造，車廂因當作鋼梁廠宿營車使用免於拆毀，1999年在高雄機廠整修，送至苗栗鐵道文物展示館存放。

因長期在戶外風吹雨淋，蟲蟻腐蝕嚴重，去年運至潮州基地修復，約花半年修好。

這列車廂外觀為單層圓頂設計，外部可見3個1組的車窗5組，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計，車長16.544公尺、皮重22.1噸，內裝為木作頂棚、走道及木製座椅，具氣氛的復古燈與吊扇。

潮州機廠長謝進崑說，此次修復困難點在於仿古施作及尋找適合配件，車廂原是檜木，因木材短缺另用楠木取代，「木頭最怕白蟻」，希望修復後能放置室內，歡迎火車文化愛好者在車體外近距離欣賞，另考量百年文物保存不易，暫不行駛及開放參觀。

董姓鐵道迷說，研究老火車近6年，對蒸汽火車頭特別感興趣，特地從高雄南下記錄百年木造車廂，此行非常「值得」。

縣長周春米表示，潮州鐵道園區開幕後入園人數超過20萬人，另預計10月10日舉行「屏東鐵道藝術節」。

鐵道迷 車廂

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