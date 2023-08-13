沙灘車轉型卡關 業者盼給活路

沙灘車管理又引發衝突，屏東恆春半島沙灘車活動盛行，衍生破壞海岸、防風林生態及遊客安全問題，墾丁國家公園全區禁止沙灘車活動，滿州鄉公所為了將30年歷史的港仔沙灘車飆沙行為導入正軌，日前擬訂該鄉的沙灘車營運管理自治條例送縣府核備，卻遇上中央5月剛發布管理指引，林業屏東分署已在沙灘入口設路障，業者生計頓失大表不滿，盼給他們一條生路；縣府說，正擬定縣級的管理自治條例草案，將設專區導入合法。

滿州鄉九鵬村和港仔村之間有長達2公里多的海岸，形成沙漠般的特殊沙丘地貌，當地居民早年就看準飆沙商機，全盛時期多達200多輛沙灘車，後因破壞海岸保安林、遊客摔傷賠償的法律爭議等負面問題，林管單位7年前以路障封閉入口，並會同警方強力取締，業者向公所陳情，前鄉長余增春向林業署屏東分署租地試辦。

滿州鄉代會年初通過近海範圍沙灘車管理自治條例，加入為遊客投保等安全規範、行駛固定路線，將飆沙轉型為生態導覽活動，送縣府核備；但此舉被質疑恐讓飆沙行為借屍還魂，加上中央在5月發布沙灘車管理指引，造成轉型之路「卡關」。

交通部的指引禁止國家公園、國有林地、保安林地、野生動物保護區、內政部保護的海岸等12大類區域有沙灘車活動，縣市政府可指定合宜場所，有條件開放經營沙灘車。

新成立的農業部林業屏東分署依據該指引，在海岸入口處設水泥路障，業者則為了生計偷偷搬除或繞道進入，林業分署提出警告並報警，將依破壞公有物和違反森林法究辦，雙方陷入緊張。

「為轉型努力了這麼多年，不希望是一場空。」港仔村沙灘車吳姓業者不滿地說，近年配合林業分署參與保安林巡護、發展生態導覽解說服務、辦淨灘活動，鄉代會也通過自治條例，一切準備就緒，卻因中央發布管理指引半途而廢。

滿州鄉長古榮福說，中央此舉令人措手不及，讓業者生計陷困，已請縣府協調移撥土地給公所再解編保安林，及早將沙灘車活動導入正軌，創造多贏。縣府交通旅遊處表示是依中央的指引禁止沙灘車活動，縣府也正擬定沙灘車管理自治條例草案，未來會擇定合適場地，輔導沙灘車以專區合法經營。