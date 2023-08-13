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金門搶救鋼盔九重葛 可望重生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

杜蘇芮颱風吹垮金門網紅打卡景點「鋼盔九重葛」，金門縣林務所派員協助搶救，將原本枝葉茂密九重葛修成「平頭」並扶正，試著救活，種植者呂水根很開心。

呂水根說，這棵樹他種植了33年，相當有感情，當初看到樹被吹斷很傷心，好在林務所的專業人員幫忙，大幅度修剪樹的頂端減重，再做不鏽鋼架頂住，不會頭重腳輕。這次只有樹幹折斷，樹根沒受損，應該還是會活過來，但因大幅修剪，短時間鋼盔造型可能難重現。

呂水根說，6月時曾經打雷，當時他站在樹旁，差點被打到，嚇了一大跳，老一輩說「6月打雷，就會有颱風」，這種樹會「吸電」，當時似乎也在預警。

金門縣林務所長鄭向廷表示，九重葛鋼盔是著名景點，受損讓各界都很重視，縣長陳福海與金湖鎮長陳文顧都打電話給他，希望可以協助「搶救」。九重葛的生命力比較強，經過他們將樹木修剪與扶正後，後續讓它自己癒合，相信存活的機會還是很大。

附近的居民也說跟這棵樹一起長大，得知這棵樹還有救，大家都很開心，希望未來小孩也可以看到。

金門 杜蘇芮颱風 陳福海

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金門林務所搶救 網紅景點「鋼盔九重葛」可望重生

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