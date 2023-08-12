81億元整建引爭議 2千名高雄鄉親為前鎮漁港發聲

前行政院長蘇貞昌任內通過81億元經費整建高雄前鎮漁港，引發在野黨不斷質疑，鄭弘儀「鄭知道了」節目今晚到高雄前鎮漁港西岸順益壽司店前錄影，現場聚集近2000人，期間一度下雨，但大多數人仍穿起雨衣留在現場。來自楠梓區的黃姓男子說，前鎮漁港已經50年沒改建，南北建設本來就需要平衡，否則只會讓高雄人感受到相對剝奪感。

高雄市前鎮、小港區立委賴瑞隆說，前鎮漁港是全台第一大遠洋漁港，也是世界重要漁業基地，他當選立委時，就認為前鎮漁港要向日本豐洲漁市場看齊，前鎮漁港已經已經50年沒建設，包括周邊環境、下水道都需要建設，過去台北很多建設，我們都支持，台北果菜市場花150億元，比前鎮漁港81億元還多，藍白卻惡意詆毀高雄爭取中央預算改建前鎮漁港。

高雄市議員鄭光峰說，國民黨逢高雄的建設就必反，讓大家非常憤慨，高雄現在是邁向國際化轉型的城市，所有的建設，都是高雄人的心聲，所以高雄人希望前鎮漁港的建設，能夠一次到位，一次到位才能邁向國際化。

高雄區漁會總幹事黃昭欽說，前鎮漁港在50年前就蓋好，當年最大的漁船200公噸，但現在的秋刀魚船噸位2200公噸，圍網漁船3000公噸，從300噸到3000頓，漁港的水深已經不夠；以前漁船靠岸，船員在路邊洗澡，蓋一個船員活動中心來照顧大家，「這樣哪有過分！」。