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高雄本土登革熱+1 全台「散發」感染風險高

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市防疫團隊在小港區青山里周邊等3里進行環境大掃蕩。圖／高市衛生局提供
高市防疫團隊在小港區青山里周邊等3里進行環境大掃蕩。圖／高市衛生局提供

高雄市今日新增本土登革熱確診個案1例、累計53例，是1名居住在左營區的12歲男童，他未出現症狀，是衛生所社區擴大採檢發現，研判與左營區青雲宮市集疫情相關；高雄今日也新增境外移入登革熱確診1例，累計13例境外移入，今日個案是住在岡山區的20多歲男子，8月7日在泰國時就發燒、眼窩痛，曾在當地就醫，9日從泰國入境返國。

高雄市長陳其邁說，目前全台登革熱疫情逐步呈現「散發」型感染，市府將防治策略與範圍擴大，盼能跑在病毒前面，先做預防。陳其邁表示，高雄幅員遼闊，南部所流行的埃及斑蚊較喜愛在家戶附近活動，因此務必落實家裡附近瓶罐巡倒清刷，並共同配合室內消毒。

衛生局說，市府防疫團隊依規定執行地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾務必配合，並於防治後持續維護室內外環境以免積水容器孳生病媒蚊，進而造成社區「群聚」感染風險。

衛生局表示，今日上午高雄市政府副秘書長陳盈秀率市府防疫團隊及小港區青山里周邊等3里的鄰里長、志工進行環境大掃蕩，現場仍查獲為數眾多的盆栽雜物、帆布丶保麗龍、塑膠盒等髒亂堆積物已積水，現場由清潔隊強制清除。

據統計，自疫情發生迄今，防疫團隊針對小港區青島里及周邊2里，已開出孳生病媒蚊罰單179件，衛生局再次提醒，公私場所之所有人、管理人或使用人如未主動清除所屬場域及住家室內外之積水容器，經查獲孳生病媒蚊幼蟲者，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰。請民眾全力配合政府防疫措施，主動清除積水容器，才能有效遏止疫情擴散蔓延。

衛生局 疫情 高雄市 登革熱

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