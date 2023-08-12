推動地方創生 文化部次長李連權與澎湖青年座談

地方創生是國家重要政策，文化部常務次長李連權昨天赴澎湖訪視，並與文化創生提案青年座談，期許地方以社造為基礎，青年也積極投入，為在地發展帶來更多機會。

李連權昨天與國立台南生活美學館長黃瓊瑩等人抵達澎湖，視導文化創生專案計畫，並前往文化資產修復區、媽宮城與觀音亭等實地了解活化與修復情形。

在澎湖縣文化局長洪棟霖陪同下，李連權等人也到洪根深美術館、湖西鼎廬藝動基地等文化路徑視察，同時與湖西、西嶼、望安鄉等文化創生提案青年進行座談，交流討論發展。

李連權表示，地方創生是國家推動重要的政策之一，尤其在少子化、都市化的現況下，地方發展和文化保留更顯重要，尤其澎湖文化底蘊深厚，期盼地方創生未來以社造做為基礎，在地青年對於地方創生的高度重視和積極參與，都是未來最好的指標。

湖西鄉長陳振中表示，鄉愁或許可以使青年返鄉，但只有產業可以真正把人留下，以澎湖文化底蘊為基礎的地方創生，相信將為在地發展帶來更多機會。