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颱風兩度攪局風箏節重返藍天 加碼2場氣墊水樂園
旗津風箏節接連受杜蘇芮、卡努颱風影響，已連續2周末停辦，高雄市府觀光局宣布，自今天起連續2周恢復舉辦，讓風箏重返藍天，同時加碼在11日、18日周五加碼2場氣墊水樂園，彌補因颱風造成的延期。
觀光局表示，今年度旗津風箏節於7月22日開幕首周，就吸引6萬人次造訪，沒想到接連受颱風影響連2周停辦，終於在今天讓風箏重返藍天，將一連2周末帶來精采活動，為彌補延期造成困擾，在8月11日、18日周五，加碼2場氣墊水樂園，能帶小朋友盡情玩樂。
有家長表示，暑假已經過半，但近3周多半都是下雨天，原定要在上周參加的風箏節場次也受颱風影響，悶了許久聽到復辦消息，就趕緊帶小朋友出門到水樂園「放電」，自己也在小朋友玩樂時刻，抽空欣賞風箏在天上飛翔美景。
為讓活動順利進行，活動期間渡輪班次加密外，也會於旗津區內安排定點接駁服務，觀光局提醒民眾可利用大眾運輸前往避免壅塞，而活動期間上午11時至下午7時，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車外，一般遊客的燃油機車禁止登船。
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