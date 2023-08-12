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鐵道迷快來看！潮州鐵道園區展示全台唯一百年木造車廂

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影

台鐵局花費1年多修復1921年在台北鐵道工場製造的TPK-2053號小型三等客車，為全台唯一的百年木造車廂，今於潮州鐵道園區舉辦揭幕典禮，展示3個月，不少鐵道迷聽聞消息前來觀賞。縣長周春米現場預告，10月起會串連縣內火車站，舉行為期2個月的屏東鐵道藝術節，邀請金曲歌王演唱鐵道經典歌曲，讓民眾充分感受鐵道風情。

車廂因當作鋼樑廠宿營車使用而免於遭到拆毀，於1999年在高雄機廠進行整修後，送至苗栗鐵道文物展示館存放，長期在戶外風吹雨淋，受蟲蟻腐蝕，2022年再運至潮州基地，經過1年多完成修復。車廂外觀為單層圓頂設計，外部可見3個1組的車窗5組，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計，車長16.544公尺、皮重22.1噸，內裝為木作頂棚、走道及木製座椅，具氣氛的復古燈與吊扇。

董姓鐵道迷對老火車十分感興趣，尤其是蒸汽火車頭，他投入研究火車已有5至6年，得知有百年木造車廂展示會消息，特地從高雄南下趕來紀錄，他面露喜悅大呼「值得！」

縣長周春米表示，潮州鐵道園區隨周邊交通規畫愈趨完整，開幕至今入園人數已超過20萬人，另預計於10月10日舉行「屏東鐵道藝術節」，邀請金曲歌王演唱鐵道經典歌曲，並結合人文歷史讓民眾充分感受鐵道風情，「台鐵加上屏東能量，更加提升百年風華，越來越燦爛」。

潮州機廠長謝進崑說，此次修復委外進行，過程較困難的部分是仿古施作及尋找適合配件，而車廂原是檜木，也因木材短缺另用楠木取代，「木頭最怕白蟻」，希望修復後能放置室內，歡迎火車文化愛好者可於車體外近距離欣賞全台灣唯一的木造車廂，另考量車廂屬百年文物，保存不易，目前暫不行駛及開放民眾入內參觀。

台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。圖／台鐵局提供
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。圖／台鐵局提供
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵唯一百年木造車廂經修復，今於潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵唯一百年木造車廂經修復，今於潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵局今加開專列並由屏東縣長周春米（前排，右一）、立委廖婉汝（前排，左一）、台鐵局杜微局長（前排，中）共同搖鈴啟航，一同搭乘專列觀覽沿途風光進入潮州鐵道園區。記者張已亷／攝影
台鐵局今加開專列並由屏東縣長周春米（前排，右一）、立委廖婉汝（前排，左一）、台鐵局杜微局長（前排，中）共同搖鈴啟航，一同搭乘專列觀覽沿途風光進入潮州鐵道園區。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂。圖／台鐵局提供
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂。圖／台鐵局提供
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。記者張已亷／攝影
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。圖／台鐵局提供
台鐵TPK-2053號小型三等客車為全台目前唯一的木造車廂，經1年多修復工程，今在潮州鐵道園區再現風華。圖／台鐵局提供

鐵道迷 車廂 屏東

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