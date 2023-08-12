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影／戴資穎x高市府聯名運動商品 盈餘挹注運發基金

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影

世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，指聯名商品盈餘會挹注高雄市運動發展基金，培育更多高雄優秀的選手，讓大家比賽更無後顧之憂，市長陳其邁打趣地說，穿著TTY運動服保證和小戴一樣厲害，變成「球后級」，攻無不克。

高雄市運動發展局近年結合各界社會資源成立「運動發展基金」，用以扶植動運動產業並培育優秀選手，這次與戴資穎的TTY合作聯名，推出符合高雄城市意象的運動商品，將透過MOMO電商平台販售，今午起開放預購。

戴資穎說，聯名商品盈餘會進入運動發展基金，期待培育更多高雄市籍優秀的運動選手，支持高雄的運動發展茁壯，更希望購買的民眾也都相信自己有無限的可能。

聯名商品的LOGO以「城市之星、閃耀高雄」的概念打造，加上戴資穎座右銘「In Myself, I trust ‧ 相信自己，閃耀夢想」作為核心價值，將推出T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包等。

市長陳其邁說稱許戴資穎除了是高雄之光，也常為高雄的觀光、反毒甚至運動賽事效力，這次的聯名商品非常好看，大家多多購買，也能幫助到高市優秀的運動選手，他更打趣地說，穿TTY的衣服，保證和小戴一樣厲害，「所以以後我在議會備詢時穿，就會無往不利」。

今天發表會，小戴特別要請成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、U20全國紀錄保持人謝元愷、長跑好手黃祥維、羽球好手洪恩慈及高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹擔任走秀嘉賓，展現運動界的精實成果。

世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，品盈餘會挹注高雄市運動發展基金，培育更多高雄優秀的選手。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，品盈餘會挹注高雄市運動發展基金，培育更多高雄優秀的選手。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影
世界球后戴資穎自創TTY品牌今與高雄市政府共同推出聯名運動商品，「小戴」邀10多名運動好手化身名模走秀，盈餘將挹注高市運發基金。記者王昭月／攝影

運動 小戴 高雄市

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