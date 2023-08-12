金門林務所搶救 網紅景點「鋼盔九重葛」可望重生

不敵杜蘇芮颱風的辣手「摧樹」，金門的網紅打卡景點「鋼盔九重葛」傳出被吹斷，引起民眾關注，不少人覺得惋惜不捨，好在金門縣林務所派員協助「搶救」，將原本枝葉茂密的九重葛，修剪成「平頭」並將樹木扶正，看到九重葛有機會重生復活，讓種植者「水根伯」相當開心。

「傷心，我難過好幾天睡不著，不知道該怎麼辦」，呂水根說，這棵樹他種植了33年，相當有感情，當初看到樹被吹斷了，讓他很傷心，好在林務所的專業人員有來幫忙，他們把樹的頂端做大幅度修剪，讓它重量沒那麼重，後續再做個不鏽鋼架將它頂住，就不會「頭重腳輕」。

呂水根說，這次九重葛只有樹幹折斷，樹根沒有受損，應該還是會活過來，但是因為大幅修剪（修頭鬃），短時間可能看不到鋼盔造型。

呂水根還透露，這次的颱風似乎有跡可尋，6月時曾經打雷，當時他站在樹旁，差點被打到，把他嚇了一大跳。

他說，老一輩都說「6月打雷，就會有颱風」，果然是真的，這種樹會「吸電」，當時似乎也在預警。

金門縣榮服處長游文勇日昨偕同責任區輔導員許中威前往關心，他表示，此次杜蘇芮颱風來襲，不僅重創金門各地道路，連這株網紅景點「鋼盔九重葛」也遭受損傷。好在各界都很關心，林務所得知也主動派員前來協助修復，希望能讓大眾繼續欣賞這個美景。

金門縣林務所長鄭向廷表示，這個九重葛鋼盔是著名景點，對於它受損，各界都很重視，縣長陳福海與金湖鎮長陳文顧都特別打電話給他，希望他們可以協助「搶救」。九重葛的生命力比較強，經過他們將樹木修剪與扶正後，後續讓它自己癒合，相信存活的機會還是很大。