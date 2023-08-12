高雄小港區青島里登革熱社區群聚 周邊3里全力清除孳生源

高雄市本土登革熱疫情持續加溫，其中小港區青島里群聚疫情，至昨日已累計8例個案，今天市政府防疫團隊針對青島里及鄰近的山東里、濟南里，動員進行環境大掃蕩。衛生局發現青島里周邊有許多國防部、國有財產署及台糖公司所屬的場域，已要求管理單位要善盡管理、勿讓病媒蚊孳生，如被查獲積水有病媒蚊孑孓，將開罰1萬5000元。

高市府副秘書長陳盈秀今天率領市府防疫團隊及小港區青島里、山東里、濟南里3里，志工丶里鄰長共同進行環境大掃蕩，針對社區髒亂點、空屋、空地、公園、學校等高風險場域進行環境整頓。

陳盈秀說，近期連續降雨，登革熱緊急防治作業相對艱難，感謝里民朋友全力的配合及共同努力維護社區環境。防治登革熱必須從環境整潔做起，請籲請市民雨後48小時盡速「巡、倒、清、刷」清除室內外積水容器，並配合政府各項防治措施，全民共同努力，才能達到治本的成效。

陳盈秀表示，小港區青島里周邊有許多國防部單位、國有財產署及台糖公司所屬的場域，已要求所有人、管理人及使用人必須落實清除孳生源，並妥善維護環境。如經查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），最高處1萬5000元罰鍰，未改善者按次處罰。