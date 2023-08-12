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高雄小港區青島里登革熱社區群聚 周邊3里全力清除孳生源

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市防疫團隊今天持續在小港區青島里、山東里、濟南里環境大掃蕩。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫團隊今天持續在小港區青島里、山東里、濟南里環境大掃蕩。圖／高雄市衛生局提供

高雄市本土登革熱疫情持續加溫，其中小港區青島里群聚疫情，至昨日已累計8例個案，今天市政府防疫團隊針對青島里及鄰近的山東里、濟南里，動員進行環境大掃蕩。衛生局發現青島里周邊有許多國防部、國有財產署及台糖公司所屬的場域，已要求管理單位要善盡管理、勿讓病媒蚊孳生，如被查獲積水有病媒蚊孑孓，將開罰1萬5000元。

高市府副秘書長陳盈秀今天率領市府防疫團隊及小港區青島里、山東里、濟南里3里，志工丶里鄰長共同進行環境大掃蕩，針對社區髒亂點、空屋、空地、公園、學校等高風險場域進行環境整頓。

陳盈秀說，近期連續降雨，登革熱緊急防治作業相對艱難，感謝里民朋友全力的配合及共同努力維護社區環境。防治登革熱必須從環境整潔做起，請籲請市民雨後48小時盡速「巡、倒、清、刷」清除室內外積水容器，並配合政府各項防治措施，全民共同努力，才能達到治本的成效。

陳盈秀表示，小港區青島里周邊有許多國防部單位、國有財產署及台糖公司所屬的場域，已要求所有人、管理人及使用人必須落實清除孳生源，並妥善維護環境。如經查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），最高處1萬5000元罰鍰，未改善者按次處罰。

衛生局表示，小港區青島里出現登革熱社區群聚疫情，代表當地的病媒蚊已有登革熱病毒，若被蚊蟲叮咬，感染登革熱風險高，民眾外出應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可的防蚊藥劑、做好自身防護，才能維護自身及周遭親友的身體健康。

高雄市防疫團隊呼籲市民雨後48小時儘速「巡、倒、清、刷」清除室內外積水容器。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫團隊呼籲市民雨後48小時儘速「巡、倒、清、刷」清除室內外積水容器。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫團隊在小港區青島里檢查輪胎內是否有積水孳生病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫團隊在小港區青島里檢查輪胎內是否有積水孳生病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 病媒蚊

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