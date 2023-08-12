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屏東登革熱累計15例 逾6百名志工競賽提升社區防疫認知

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣環保局以登革熱防疫為競賽主題，於今在屏東市鶴聲國中舉辦「環保志（義）工群英會」活動，來自22個社區團體，共658名環保志工參與。記者張已亷／攝影
屏東縣環保局以登革熱防疫為競賽主題，於今在屏東市鶴聲國中舉辦「環保志（義）工群英會」活動，來自22個社區團體，共658名環保志工參與。記者張已亷／攝影

屏東登革熱疫情升溫，截至今已累計15例，其中13例在萬丹鄉，為提升社區防疫認知，環保局以登革熱防疫為競賽主題，於今在屏東市鶴聲國中舉辦「環保志（義）工群英會」活動，來自22個社區團體，共658名環保志工參與，縣長周春米到場感謝各環保志工的無私奉獻，再呼籲縣民落實登革熱防疫清消。

登熱熱疫情持續延燒，全台本土病例累計破千例，屏東截至今天累計共15例，2例分別在屏東市、潮州鎮，13例在萬丹鄉，而此次競賽的命題就以防治登革熱為主題，以「環保金頭腦」、「資源分類王」、「環境保衛戰」及「資源灌籃高手」等4大競賽項目，考驗環保志工的環境知識。

縣長周春米感謝志工們不畏髒亂、不辭辛勞，主動認養公共區域維護環境整潔、環境巡守與通報污染、資源回收等任務，是屏東不可或缺的環保英雄。

她提醒，入夏天氣多雨炎熱，容易孳生病媒蚊，請各環保志工隊號召民眾一起加強落實「巡、倒、清、刷」，攜手預防病媒蚊孳生源，並期盼透過遊戲傳達環境教育本質，使志工在輕鬆歡樂的氛圍下，展現平常積累的環保知識，以及他們對於環境保護的熱情與活力，促使社區民眾共同成長。

屏東縣長周春米對於特別積極防範登革熱的環保志工隊，包括榮華社區環保志工隊、北巷社區環保志工隊、羌園社區環保志工隊及東海環境保護協會等，頒獎表揚。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米對於特別積極防範登革熱的環保志工隊，包括榮華社區環保志工隊、北巷社區環保志工隊、羌園社區環保志工隊及東海環境保護協會等，頒獎表揚。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米對於特別積極防範登革熱的環保志工隊頒獎表揚。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米對於特別積極防範登革熱的環保志工隊頒獎表揚。記者張已亷／攝影

屏東 登革熱 志工

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