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「丞相，起風了」女議員黃捷軋一角 前鎮漁港也入戲

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
舞台劇「丞相，起風了」高雄場，邀高市議員黃捷跨界演出，她特別帶演員到前鎮漁港拍宣傳照，突顯時事焦點。圖／黃捷服務處提供
舞台劇「丞相，起風了」高雄場，邀高市議員黃捷跨界演出，她特別帶演員到前鎮漁港拍宣傳照，突顯時事焦點。圖／黃捷服務處提供

舞台劇「丞相，起風了」今天將在高雄演出，繼台北市議員徐巧芯之後，高雄市議員黃捷也在戲中軋一角，同樣飾演女團團長，將擔綱開場性感舞，正值前鎮漁港話題熱頭，黃捷昨天特地帶團員們前往拍宣傳照，引起漁港工作人員們驚呼。

「丞相，起風了」一劇，以金鐘視帝湯志偉飾演的富二代所成立的網軍公司為劇情主軸，帶一群普攏共員工透過網路風向的操作，解決一些無法用正常管道解決的事件。

編導謝念祖指劇情會依照時事不斷調整， 高雄場這次絕對會把「前鎮漁港爭議」放進劇中，讓大家了解到網路的惡意的一面。

劇中女團團長一角，跨界邀請高市議員黃捷參與演出，她說，排練期間碰上市政質詢期，一整個月北高來回跑，疲憊不堪，「不過透過一次次排練，越來越貼近戲劇，蠻有成就感的」。

今天即將登台，黃捷將在第一幕帶女團開場大跳性感舞，她說自己會頂著厚重的假髮跳舞，而且還有地板動作，希望這齣戲的亮點，不是是她假髮飛出去的瞬間。

透過此劇，她也呼籲大家在網路上接收資訊，要全面了解事件經過，才能更客觀的判斷是非，不會被網軍帶風向。

舞台劇「丞相，起風了」高雄場，邀高市議員黃捷跨界演出。圖／黃捷服務處提供
舞台劇「丞相，起風了」高雄場，邀高市議員黃捷跨界演出。圖／黃捷服務處提供

黃捷

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